L’Halley Thunder lotta su ogni pallone, ma allo sprint s’impone il Vigarano

72

MATELICA

68

: Sammartino 17, Edokpaigbe 1, Piedel 6, Conte, De Rosa 5, Perini 16, Bocola 2, Olajide 8, Cecili 17, Armillotta, Pepe. All. Borghi.

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 4, Ridolfi, Stronati, Grassia 3, Steggink 3, Gramaccioni 22, Gonzalez 30, Zamparini, Iob 2, Michelini, Franciolini, Offor 4. All. Cutugno.

Arbitri: Castello di Schio e Zanelli di Motta di Livenza.

Parziali: 25-18, 15-20, 11-16, 21-14.

Si ferma a cinque la serie di vittorie consecutive fuori casa della formazione matelicese che ieri è stata battuta da un coriaceo Vigarano al termine di una partita molto combattuta. Le locali sono partite bene, ma nel secondo quarto le ragazze di coach Cutugno sono riuscite a recuperare, riducendo a due sole lunghezze il momentaneo svantaggio (40-38). Dopo l’intervallo la Halley Thunder ha ingranato la marcia giusta e ha messo la freccia prima sul 45-46 e poi sul 51-54 al termine della terza frazione di gioco. Le ferraresi, tuttavia, non si sono date per vinte e nell’ultimo quarto hanno pareggiato il conto (54-54) e si sono portate avanti giocando in modo molto aggressivo e trovando gli spunti vincenti con Sammartino e Cecili. A 4 minuti e una manciata di secondi dalla sirena è stato espulso, per doppio tecnico, anche il coach Cutugno, però le sue giocatrici non si sono arrese e sono rimaste sul pezzo (62-60) grazie soprattutto al capitano "Pepo" Gonzalez, ancora una volta straordinaria realizzatrice con 30 punti: un bottino personale che però, assieme ai 22 punti del play Gramaccioni, non è bastato alla Halley per tornare a casa con il sorriso.

m. g.