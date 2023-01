L’Halley Thunder Matelica all’assalto di Savona Cutugno: "Importante l’approccio al match"

Prima partita del 2023 e ultima giornata d’andata per l’A2 femminile di basket. La Halley Thunder gioca oggi in casa (PalaChemiba di Cerreto, ore 18.30) contro l’Azimuth Wealth Management Savona. Le matelicesi, in caso di vittoria, possono ancora sperare nella qualificazione alle finali di Coppa Italia (alle quali accedono le prime quattro classificate al termine del girone di andata), ma dovrà verificarsi contemporaneamente una combinazione di risultati dagli altri campi. Nel recupero infrasettimanale, intanto, La Spezia ha stravinto a Roseto (38-70) ed è salita in testa al girone – a quota 18 punti – assieme a Empoli e Battipaglia; la Halley resta a 16 con Patti, che a sua volta affronta un match facile (almeno sulla carta) contro il fanalino di coda Cus Cagliari.

In ogni caso, al di là dei calcoli per la Coppa, l’obiettivo della formazione di coach Orazio Cutugno è quello di allungare la striscia positiva, fatta di cinque successi consecutivi. Tra Matelica e Savona ci sono due precedenti, quelli dello scorso anno, con una vittoria a testa: vinsero le liguri all’andata 68-56 trascinate da una super Paleari (26 punti), rispose la Halley al ritorno con un successo (64-49, con 22 punti firmati dalla Gonzalez). "Vogliamo proseguire il nostro cammino – conferma il tecnico Cutugno – rispettando quanto di buono fatto finora. Veniamo anche da un ottimo periodo di allenamenti durante la sosta di Natale. Tuttavia, siamo consapevoli che Savona è un’avversaria di tutto rispetto e sarà importante sia l’approccio che l’attenzione alle loro individualità per l’intera partita".

Il team ligure, guidato dal riconfermato coach Roberto Dagliano, ha cambiato molto poco rispetto alla passata stagione e, di conseguenza, gli elementi più importanti restano le guardie Beatrice Paleari (12,4 punti con buone percentuali al tiro) e Lucrezia Zanetti (11,8 punti e 5,1 rimbalzi), senza dimenticare l’ala Carolina Salvestrini (8,6 punti, anche lei una buona mano). Arbitrano l’incontro Silvia Zanetti di Riccione e Alessandra Ricci di Pedaso. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Thunder Basket.

m. g.