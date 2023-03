L’Halley Thunder micidiale Roseto messo al tappeto

HALLEY MATELICA

75

CUCINE ROSETO

61

HALLEY THUNDER: Cabrini 2, Stronati 3, Celani 3, Grassia 10, Steggink 10, Gramaccioni 8, Gonzalez 18, Zamparini, Iob 2, Michelini 11, Franciolini, Offor 8. All. Cutugno.

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Micovic, Lombardo 3, Mitreva 8, Polimene, De Marchi 6, Sanchez 28, Schena, Miccoli, Kelly 10, Ceccanti, Manfrè. All. Romano.

Arbitri: Berger di Roma e Cattani di Cittaducale.

Parziali: 19-16, 40-36 (21-20), 61-48 (21-12), 75-61 (14-13).

Torna a vincere la Halley Thunder, dopo quattro sconfitte di fila, e lo fa in casa contro il fanalino di coda del girone. Il successo, oltre a interrompere la striscia negativa, permette alle matelicesi di mantenere la propria posizione nella griglia playoff. Dunque, una vittoria importante, ottenuta di squadra, grazie al contributo e alla determinazione di tutte le ragazze scese in campo (out solo Franciolini). Ben 10 giocatrici sono andate a referto, fra cui la rientrante Cabrini. Si è rivista anche la Zamparini, mentre capitan Gonzalez è tornata a far centro alla sua maniera, mettendo la firma sul match con 18 punti. Miglior realizzatrice della partita, però, è stata l’esperta Sanchez (28 punti) che ha tenuto vive le speranze di rimonta delle ospiti assieme a Kelly. Combattuti i primi due quarti. Dopo l’intervallo la Halley Thunder trova l’allungo decisivo, chiudendo il terzo parziale con un rassicurante +13. Tuttavia, le abruzzesi non si sono date per vinte: nell’ultimo quarto le due squadre non hanno segnato per ben 4 minuti e 10 secondi, poi il match si è infiammato a colpi di "triple", realizzate dall’una e dall’altra parte. Le matelicesi sono state brave a non mollare, hanno stretto i denti e impedito a Roseto di rimontare, chiudendo col massimo vantaggio di +14.

m. g.