L’Halley Thunder ospita Battipaglia Cutugno: "Va limitata la fisicità delle campane"

La Halley Thunder Matelica ospita alle 19 di oggi al PalaChemiba di Cerreto l’Afora Givova Battipaglia. Solo due lunghezze separano in classifica le formazioni: Matelica ha 22 punti, Battipaglia è a quota 24 e viene da due vittorie consecutive successive a un periodo avaro di risultati (tre stop di fila). "Ci aspettiamo – dice il tecnico delle matelicesi Orazio Cutugno – un’altra partita estremamente complessa, come lo saranno tutte da qui alla fine. Battipaglia ha ripreso il cammino e vorrà riscattare la partita di andata. Dovremo limitare la loro fisicità, fronteggiare la loro esperienza in tutti i ruoli e controllare il ritmo della partita". La Halley Thunder fece il "colpo" a Battipaglia (53-62) in un match caratterizzato da diverse assenze su entrambi i fronti. In totale in archivio si contano tre precedenti fra le formazioni, con due successi di Matelica e uno di Battipaglia. La formazione campana è di alto livello, avendo giocatrici importanti come l’esperta guardia Potolicchio (15,5 punti di media), apice di un roster profondo in cui ci sono altre cinque giocatrici che segnano tra i 9,7 e i 7,4 punti di media a partita: Seka, Rylichova, Castelli, Alford e Cutrupi. Sotto canestro la miglior rimbalzista è l’americana Alford con 10.7 catture di media. La settimana scorsa, la società ha rinforzato l’organico con l’ala Sara Crudo, proveniente dalla Brixia Brescia (A1), che ha esordito domenica con 6 punti e 4 rimbalzi a referto. Oggi, inoltre, si affronteranno le due giocatrici in cima alla classifica cannonieri del girone, capitane delle rispettive squadre: Debora Gonzalez (18,8 punti di media) e la Potolicchio. Arbitranoo Alberto Purrone di San Giorgio Bigarello e Claudio Marconetti di Rozzano. La gara viene trasmessa in diretta sul canale youtube della Thunder.

m. g.