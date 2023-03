"L’Halley Thunder vuole i playoff Pronte a lottare fino all’ultimo"

Il campionato di A2 femminile riprende dopo un weekend di sosta. La Halley Thunder ospita domani al PalaChemiba di Cerreto la formazione del Basket Girls Ancona. Ne parliamo con Debora Gonzalez, il capitano della formazione matelicese.

Si riparte con il derby.

"Già, dopo la pausa ecco subito la sfida contro l’altra squadra delle Marche. Sarà una gara da affrontare anche con il cuore perché in un derby le insidie non mancano mai e non bisogna fidarsi della classifica".

Ancona ha 14 punti, Matelica 22: giocate per obiettivi diversi, giusto?

"Mancano sei gare alla fine della regular season, ma adesso arriva la parte più difficile del torneo perché troveremo sulla strada quasi tutte squadre che devono salvarsi e che, quindi, sono pronte a raggiungere l’obiettivo con la massima determinazione. Guai a sottovalutare le nostre avversarie".

La Halley Thunder è settima in classifica: accedono ai play off le prime otto. Pensate di farcela?

"Stiamo lavorando per questo, ce la stiamo mettendo tutta. Dopo la salvezza ottenuta nella passata stagione, al primo anno in A2, puntiamo stavolta a fare meglio. Però il livello è molto alto, lo abbiamo visto ad esempio nelle ultime due partite disputate. È un girone combattuto, equilibrato. Bisognerà lottare fino all’ultimo".

Finora state disputando comunque un ottimo campionato...

"Penso di sì, abbiamo fatto delle buone gare e messo a segno anche qualche colpaccio. Ora dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione perché ci aspettano autentiche battaglie".

Pure lei sta andando molto bene: è in testa alla classifica delle marcatrici, a conferma della straordinaria stagione.

"Sono contenta di come sto giocando, non tanto per me, quanto piuttosto perché così posso aiutare la squadra...".

Ultimamente avete avuto diversi infortuni. Com’è la situazione?

"A metà stagione è normale che le squadre accusino problemi fisici, pure noi ne abbiamo avuti e la pausa ci ha aiutato a recuperare un po’ di energie".

Intanto, nel weekend di sosta è stata recuperata la gara Roseto-Savona: hanno vinto le liguri in trasferta 60-69. Ieri sera hanno giocato Roma e Roseto; mancano ancora due recuperi: Empoli-Cagliari (15 marzo) e Umbertide-La Spezia (22 marzo). La classifica provvisoria: Empoli e Patti 30, La Spezia, Battipaglia e Firenze 26, Umbertide e Matelica 22, Savona e Selargius 20, Ancona 14, Roma 12, Vigarano 10, Roseto e Cagliari 8.

m. g.