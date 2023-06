L’Hotsand Macerata batte Modena e mantiene il primato: ora riposo

En plein della Hotsand Macerata che ha vinto le tre gare casalinghe contro Modena nella poule promozione del massimo campionato di baseball. E così dopo 9 gare di questa fase i maceratesi sono in testa al girone a punteggio pieno. In gara1 hanno piegato gli emiliani 2-1 in una partita in cui i tecnici hanno schierato i lanciatori sorretti dalla migliore condizione. La Hotsand è passata in vantaggio al primo inning con il punto messo a segno da Sebastian Garcia, al terzo inning c’è stato il secondo punto firmato da Lorenzo Morresi, poi Modena ha accorciato le distanze. Da quel momento i lanciatori di casa non hanno dato modo agli avversari di rimontare la partita. In gara2, sul monte di lancio solo giocatori italiani, Macerata ha superato Modena 5-1. La squadra del presidente Andrea Graziani può contare su Gabriele Quattrini, un lanciatore degli azzurri e tra i più forti nel ruolo a livello nazionale. Sul 5-0 il Modena ha segnato il punto della bandiera. In gara3 la Hotsand ha superato 6-1 Modena. In questa partita è andato sul monte di lancio il 34enne dominicano Manny Correa, l’ultimo arrivato, che ha portato tanta esperienza avendo giocato in diverse nazioni. Macerata si è portata subito avanti (3-0), al sesto inning Modena ha accorciato le distanze (3-1) ma quando la squadra di casa si è portata all’attacco ha allunga definitivamente il passo (6-1). La Hotsand Macerata, considerando la prima fase e la poule promozione, ha perso solo una partita contro San Marino vincendo l’altra. Nel prossimo fine settimana i maceratesi resteranno alla finestra dovendo osservare il turno di riposo, così fra 14 giorni saranno di nuovo sul diamante di casa per ricevere Godo nell’ultima giornata di andata. "L’obiettivo – spiega il presidente Graziani – è chiudere al primo posto il girone e così nei quarti affronteremo la quarta classificata dell’altro girone". La classifica del girone F: Macerata 1000 (9-0); Nettuno 500 (3-3); Ronchi dei Legionari e Godo 333 (2-4); Modena (2-7) 222.