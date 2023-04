L’Italia dispone di tre pass In corsa le quattro semifinaliste

Alle 18 di questa domenica è in programma anche gara2 tra Piacenza e Trento, con i dolomitici avanti dopo il netto 3-0 conseguito giovedì contro i tanti ex biancorossi. In base alle novità regolamentari introdotte in questa stagione, tre delle quattro attuali semifinaliste il prossimo anno difenderanno l’onore del volley italiano nella competizione europea più prestigiosa, la Champions League. Vi accederanno le due finaliste e la vincente dello spareggio-consolazione valido per aggiudicarsi il terzo posto. Questa è appunto la principale modifica nel formato dei playoff edizione 2023, sarà una serie a tutti gli effetti come le altre, pertanto al meglio delle 5 sfide e verrà disputata da chi tra Civitanova, Milano, Piacenza e Trento uscirà di scena in queste semifinali. La squadra che perderà la serie per il terzo posto concluderà come quarta classificata e potrà partecipare alla Coppa Cev. Insomma tutte le semifinaliste hanno un posto in Europa garantito, ma è ovvio che la Champions fa più "gola". Ad alzare la Coppa Cev pochi giorni fa è stata Modena e oggi gli emiliani cominceranno il girone valido per i playoff 5° posto. Vi sono infatti le eliminate nei quarti più Padova che ha primeggiato nella fase preliminare. Certo che farà strano vedervi Perugia, reduce da 4 finali Scudetto consecutive e mai così ambiziosa come in questa stagione... Chi avrà fatto più punti nel girone avrà ottenuto la qualificazione alla Challenge Cup, la terza e meno ambita tra le coppe continentali.

an. sc.