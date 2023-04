L’Itas a un passo dalla finale, ma deve battere Piacenza

Stasera si gioca al PalaBanca di Piacenza anche gara4 dell’altra semifinale scudetto. L’Itas Trentino è avanti nella serie 2-1 e va a caccia della terza vittoria sulla Gas Sales Bluenergy che le garantirebbe la qualificazione alla finale. Fischio d’inizio alle 20.30. "Conosciamo la forza dell’avversario – dice Angelo Lorenzetti, allenatore dell’Itas – ma dobbiamo rimanere concentrati sullo sviluppo del nostro gioco e su quello che vivremo pallone dopo pallone". Il tecnico fanese, proprio alla vigilia del match, è finito al centro di importanti voci di mercato. Ieri, infatti, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il comunicato ufficiale con cui la Valsa Group Modena ha annunciato che Andrea Giani non sarà confermato nel ruolo di primo allenatore per la stagione 2023-24: "Modena Volley - si legge nella nota - desidera esprimere profonda gratitudine a Giani per la dedizione, l’impegno e la professionalità profusi in questi quattro anni, culminati con la vittoria della Coppa Cev, un successo che non dimenticheremo mai". Un addio a sorpresa, quello del "Giangio". E subito si è aperto il toto-successore, con Lorenzetti dato in pole-position, visto che a fine stagione lascerà di certo il Trentino.