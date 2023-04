L’Itas si affida a coach Soli, a Modena c’è l’ipotesi Anastasi

Blengini e Piazza sono i tecnici semifinalisti più sereni in ottica futura, confermati a parole nei giorni scorsi da patron Giulianelli e dal presidente Fusaro. L’elenco di società illustri che cambieranno la guida tecnica è invece alto e vi si è appena aggiunta pure Modena. A sorpresa va detto, perché il club (che è impegnato nei playoff 5° posto e oggi giocherà a Perugia) aveva sempre manifestato soddisfazione per l’operato di Giani, salvo esercitare una clausola ed esonerarlo addirittura nel giorno del suo compleanno: non poteva ricevere regalo peggiore. Il "Giangio" lascia dopo 4 stagioni e la fresca conquista della Coppa Cev. Il dg gialloblù Sartoretti ha affermato che è stato già preso il sostituto. L’addio di Giani si somma a quello di colleghi come Lorenzetti ed Anastasi che stanno per lasciare rispettivamente Trento e Perugia. All’Itas andrà Soli, reduce dall’ultima stagione a Cisterna, mentre in casa Sir non si è ancora giunti all’addio ufficiale ma lo screzio nato con Sirci sembra non ricucibile. Insomma sta per iniziare un valzer delle panchine e proprio Anastasi potrebbe accasarsi a Modena, a meno che non si verifichi il clamoroso ritorno di Lorenzetti. Andrea Scoppa