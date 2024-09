Campione del mondo a 76 anni: “La corsa ti insegna a non mollare”

Macerata, 1 settembre 2024 – “La corsa non è solo divertimento ma è sacrificio, ma questo sacrificio è una grande lezione perché ti insegna a soffrire e ciò serve anche nella vita, perché ci sono quei momenti in cui c’è da tenere duro e non si deve mollare”. Lo dice Livio Bugiardini, classe 1948 tesserato per la Sef Macerata, per il quale la corsa è anche una soddisfazione, come dimostrano i due ori vinti sui 200 e 400 metri ai Mondiali master di atletica di Goteborg, in Svezia, e l’urlo liberatorio dopo aver tagliato il traguardo. “Mi è venuto spontaneo dopo avere vinto i 200. Mi mancava il titolo mondiale dopo avere vinto 6-7 Europei e aver colto due argenti ai Mondiali, quell’urlo è stato un gesto liberatorio quando ho centrato l’obiettivo”.

Bugiardini, in Svezia ha concesso il bis vincendo anche i 400.

“Non è stato granché il tempo sui 200 (29’’36), perché ci sono state prima tante gare e nella finale si è sempre un po’ contratti. Dopo tre giorni ho gareggiato sui 400, sono stato più sciolto e si è visto, fermando il cronometro a 1.06.59”.

In Svezia ha raggiunto la soddisfazione maggiore?

“È cosi, qualche anno fa non pensavo di poter arrivare a certi obiettivi, ma se vuoi con l’impegno è possibile arrivare ad alti livelli”.

Lei è di Porto Sant’Elpidio, come mai è tesserato per la Sef Macerata?

“Da quando avevo 55 anni sono tesserato con questa società con la quale è possibile praticare atletica su pista”.

Qual è stata la sua professione?

“Artigiano”.

Lo sport ha fatto sempre parte della sua vita?

“Fino a 30 anni ho giocato a calcio, poi ho fatto un po’ di tennis”.

Come ha scoperto l’atletica?

“Ho accompagnato mio figlio alle gare fino a quando non ha smesso per un infortunio, così ho fatto inizialmente qualcosa su strada ma a me piace la velocità”.

Quante volte si allena?

“Tre volte a settimana, ogni volta un’ora e mezza al campo sportivo”.

Ma cosa la spinge a mettersi gli scarpini, ad allenarsi, a sacrificarsi e magari a rinunciare ad altre attività?

“Lo sport dà libertà, è uno sfogo e un’ora di corsa fa evaporare lo stress. Avrei potuto farlo a livello amatoriale, ma ho nel sangue l’agonismo e così ho gareggiato a livello nazionale e poi internazionale. C’è sempre in me la voglia di fare di più per arrivare non so ancora dove”.

Qual è stata l’eco della sua duplice impresa?

“Il presidente nazionale e regionale Fidal si sono complimentati con me, sono stato ricevuto dal sindaco, ma anche tanti mi fermano per congratularsi e sto rilasciando diverse interviste”.

Lei consiglierebbe di fare atletica?

“Certamente, tanti sport ti fanno divertire mentre l’atletica è anche sofferenza, ma quella sofferenza che ti permette di confrontarti con gli altri, che ti aiuta a non avere paura di nulla, che ti fa sentire te stesso”.

Sono tanti anni in pista, c’è un episodio che la fa sorridere solo pensandoci?

“Alle indoor sono partito su una corsia e sono arrivato alla fine su un’altra. Non so come sia potuto succedere, se ne sono accorti solamente alcuni compagni della società, mentre i giudici non l’hanno rilevato e così non sono stato squalificato”.