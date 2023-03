Lo schiacciatore Dzavoronok nel mirino di Verona

Impazzano i playoff, ma il mercato di SuperLega riesce comunque a incunearsi e proprio con riferimento alla WithU Verona. I rivali della Lube nei quarti di finale sono al centro di rumors che danno lo schiacciatore Dzavoronok quale possibile innesto nel sestetto di coach Stoytchev. Il giocatore ceco, 25enne, attualmente è in forza a Trento ma in questa stagione non ha quasi mai trovato spazio nonostante sia reduce da buonissime annate alla Vero Volley Monza. D’altronde all’Itas è chiuso da elementi come Michieletto, Lavia e l’eterno Kaziyski. Vuol giocare di più, ha estimatori e potrebbe finire a Verona dove andrebbe a comporre una coppia affidabilissima con il gioiellino Mozic. Sarebbe una mossa logica perché il baby Keita, opposto naturale dall’atletismo sconfinato, tornerà nel suo ruolo che verrà lasciato libero dal gigante Sapozhkov. Il russo è in prestito dal Lokomotiv Novosibirsk e destinato quindi a lasciare Verona. Secondo i bene informati resterà in Italia, avrebbe già trovato l’accordo con Modena.

an. sc.