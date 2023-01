Lo spirito Champions per ricaricare la Lube

Ininfluente o quasi per la classifica, importante per il morale: è questa Cucine Lube Civitanova-Knack Roeselare che oggi alle 20 (diretta su Eurosport2) mette la parola fine alla fase a gironi di Champions League. Già qualificata con un turno di anticipo, l’impeccabile Lube versione Europa, sempre vittoriosa, non ha più nulla da chiedere al gruppo C, tuttavia in Champions ogni successo porta soldini utili e, inoltre, il risultato positivo può contribuire ad avere un accoppiamento più comodo nei quarti. I tri-campioni d’Italia, al momento, figurano come la quarta prima classificata nel ranking e negli scontri diretti troverebbe la quinta prima classificata, ovvero l’Halkbank Ankara. Avanzano le prime di ogni raggruppamento (già ai quarti anche le altre italiane Perugia e Trento), mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare. Reduce da un 2023 finora di soli ko in campionato, tre, (unica partita vinta quella in Portogallo con il Benfica), Civitanova può e deve sfruttare l’impegno non facile ma nemmeno difficile come con Trento 4 giorni fa… per sistemare equilibri e meccanismi di gioco, recuperare autostima e ritrovare entusiasmo. Una affermazione davanti ai propri tifosi rappresenterebbe la prima gioia casalinga del nuovo anno. Ovviamente, i campioni del Belgio hanno ambizioni diametralmente opposte, anzi solo vincendo potrebbero sperare di restare nella massima competizione continentale. Nel match di andata di fine ottobre il Roeselare di Steven Vanmedegael e del regista ex biancorosso D’Hulst diede del filo da torcere alla Lube, che dopo un’ottima partenza venne sorpresa nel secondo set. Nel punto a punto decisivo del terzo e del quarto set i biancorossi si fecero valere grazie alle intuizioni di Blengini e a un utilizzo impeccabile della panchina con passaggio del testimone azzeccato tra Nikolov e Bottolo nell’arco dell’incontro. I belgi giocarono con D’Hulst al palleggio per l’opposto Koukartsev, in banda Verhanneman e Tammearu, al centro Coolman e Fasteland, libero Deroey. Sabato Blengini ha modificato il sestetto di partenza con Diamantini e Garcia titolari, vedremo che scelte farà stasera. Quello contro il Knack è ormai un classico, specie nella fase a gironi dato che c’erano già stati confronti nel 2007, 2009, 2016 e 2018, più nei quarti del 2007 e 2020 (il match di ritorno fu cancellato, i belgi causa pandemia non vennero in Italia). Al momento il bilancio vede i biancorossi a 7 vittorie su 12 sfide. Andrea Scoppa