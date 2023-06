Lo ‘SportInTour’ chiude i battenti: "Un grande successo"

Cala il sipario anche sullo SportInTour 2023, ma con la certezza che oggi, più di undici anni fa, l’evento organizzato dall’Us Acli possa chiamarsi una "festa di sistema". E’ la definizione che il presidente nazionale Us Acli, Damiano Lembo, ha voluto dare a questa undicesima edizione della manifestazione visti i due weekend (2-4 e 9-11 giugno) all’insegna dello sport e non solo, perché sono stati tantissimi gli appuntamenti in città all’insegna anche dell’informazione e dell’intrattenimento, grazie alla collaborazione con le Acli. "Vorrei ringraziare, prima di tutto, la città di Pesaro e le sue Istituzioni, in particolare il sindaco Matteo Ricci e l’assessora Mila Della Dora – ha detto Lembo –. Le parole del primo cittadino di questi giorni, invitandoci a tornare a Pesaro, non possono che farci piacere e lusingarci".

E nel salutare Pesaro quella dello SportInTour è stata una vera e propria festa. Cominciata già dalla serata di sbato dove in Piazza della Libertà si è esibita la “On Air Band” affiliata alle Acli Arte e Spettacolo. Due ore di intrattenimento con centinaia di persone riunitesi in piazza per ballare e cantare con un sound tutto anni ’60-’70-’80. Ieri mattina, spostandosi dalla “Palla” di Pesaro ai campi da gioco, è stato invece il momento di alzare le coppe, perché dopo le finali di arti marziali, pallavolo e nuoto è stata la volta delle premiazioni individuali e di squadra. A consegnare medaglie e attestati di partecipazione a quasi 2mila atleti, solamente in questo weekend, sono stati il presidente nazionale US Acli, Damiano Lembo, il vice presidente vicario nazionale Us Acli, Tonino Meola, e il vice presidente nazionale Luca Serangeli. Una menzione speciale per la Coppa Italia “Claudio Butera” di nuoto vinta dall’Arvalia dopo che lo scorso anno, sempre qui a Pesaro, ad aggiudicarsela era stata il Monteverde.

Nei sei giorni di gare sono state più di 3500 le presenze complessive (atleti, staff, tecnici e dirigenti) portate sul territorio di Pesaro e dintorni come Cesenatico, Fano, Cattolica e Gabicce Mare. Ai 1210 atleti del primo weekend (2-4 giugno) hanno fatto seguito i quasi 2mila del seguente (9-11 giugno). Le asd iscritte nei sei giorni sono state 230, provenienti da 16 regioni differenti equamente distribuite tra sud (5), centro (5) e nord Italia (6) a testimonianza della capillarità sul territorio raggiunta dall’Us Acli. Non è mancato, poi, un altro tratto fondamentale dello SportInTour, ovvero la sua multidisciplinarietà con oltre 10 discipline sportive, tra le quali equitazione, pallavolo, calcio, kung fu, krav maga, taekwondo e nuoto.