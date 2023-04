Lo "zar" dà sicurezza e Yant è il migliore Nikolov, notevole prova

Zaytsev 8-: i numeri non sono clamorosi ma l’opposto per la terza partita di fila, da quando Blengini lo ha spostato in ricezione, dà tanta sicurezza alla squadra. Non solo, nel terzo set un suo salvataggio sui tabelloni fa probabilmente "svoltare" il parziale. Chiude con 11 punti, il 40% d’attacco, un ace e 2 muri.

Chinenyeze 7,5: una delle migliori partite del centrale, molto presente e anche piuttosto prolifico, soprattutto nel terzo set quando realizza 4 dei suoi 8 punti totali. Inoltre li fa con un gran 78 più un muro.

Nikolov 7,5: dopo due gare mostruose, il 19enne non è marziano ma comunque disputa una notevole prova anche nella "bella". E’ top scorer del team assieme a Yant, ne mette 8 dei 15 finali nel secondo set quando trascina la Lube (710) alla rimonta e al sorpasso. Attacca col 54%, fa un ace, stavolta però si becca 4 muri, diversi da Mozic.

De Cecco 7,5: da tre incontri riceve palloni di maggior qualità, nonché vicino alla rete ed è sempre bravo nello smistarli a seconda del posizionamento dei rivali e del momento. Ad esempio alza per un martello se prima ha sbagliato, così da rimetterlo in fiducia. E nell’ultimo set cerca sempre Yant negli scambi chiave.

Anzani 6: in gara5 è più attivo il collega Chinenyeze, per Simone appena 2 attacchi con un punto ed un muro.

Yant 8: Mvp. Già a Verona in gara4 era stato decisivo nell’incredibile volata del terzo set e si è ripetuto all’Eurosuole Forum nei finali, specie del terzo parziale. E’ lui l’uomo dei palloni che scottano. Conclude con 15 punti, un eccelso 65%, un ace e un muro.

Balaso 7,5: il più cercato in ricezione e fanno male perchè non sbaglia nulla, rispondendo addirittura col 73%. Splendido come sempre anche in difesa. D’Amico, Garcia e Bottolo ng.

Andrea Scoppa