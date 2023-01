L’obiettivo dell’Halley Thunder: accedere alle finali di Coppa Italia

Nel campionato di A2 femmnile, girone sud, si gioca oggi il match di recupero Roseto-La Spezia. Si tratta di una sfida cui la Halley Thunder Matelica guarda con interesse ai fini della classifica in chiave Coppa Italia, dal momento che accedono alle finali del torneo le prime quattro classificate al termine del girone di andata. Le matelicesi sono alle spalle delle due leader – Battipaglia ed Empoli (18 punti) – a quota 16 assieme a La Spezia e Patti, ma per la classifica avulsa sono, di fatto, quinte. Una sconfitta in Abruzzo della squadra spezzina sarebbe un risultato auspicabile per la Halley Thunder che potrebbe così continuare a sperare fino all’ultimo in un piazzamento utile alla qualificazione. Certamente sarà necessario vincere dopodomani (sabato), in casa, alle 18.30 contro Savona, formazione che staziona a metà classifica con 10 punti, sperando poi in qualche passo falso delle altre pretendenti. Il coach Orazio Cutugno avrà a disposizione l’intero gruppo di giocatrici, compresa Alessia Cabrini, ormai recuperata dopo l’infortunio d’inizio dicembre. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale Youtube della società Thunder Basket: è questa una novità rispetto al passato, quando le partite interne sono state sempre trasmesse in diretta sulla pagina Facebook del Club. Quello di dopodomani sarà il primo impegno del 2023, l’ultimo turno dell’andata. Va in archivio così un anno in cui la Halley ha giocato 27 incontri, vincendone 17, cioè il 63%. L’obiettivo è fare ancora meglio.

m. g.