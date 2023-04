Longo sul pareggio: "Buona prestazione, ottimo punto per noi"

L’obiettivo sorpasso in classifica non è stato centrato, ma anche il Como in questo finale di stagione avrà un buon margine da gestire sulla zona che scotta. "Nel primo tempo abbiamo creato diverse situazioni per andare in vantaggio – il commento del tecnico Longo –. Nella ripresa avevamo meno energia per bravura dell’Ascoli, una squadra di livello che si giocava qualcosa di importante contro di noi. Loro ad inizio secondo tempo hanno fatto partita per alcuni minuti, poi è arrivato un rigore più che dubbio. Sapevamo che l’Ascoli sarebbe venuto qui con un trequartista finto come Caligara. Mi tengo una prestazione più che buona della squadra che ha dimostrato coraggio, idee e senso di appartenenza, doti che possono rendere orgogliosi i tifosi. Per me è un ottimo punto. Una partita molto delicata che si era messa male, sapevo che sarebbe stata dura: una sfida sporca che nascondeva delle insidie. Il punto è positivo e ci fa prendere una lunghezza di vantaggio sui playout".