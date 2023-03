Lorenzo Baldassarri conquista tre punti in Indonesia

Lorenzo Baldassarri ha conquistato i suoi primi punti in Superbike. A Mandalika, circuito indonesiano, il montecosarese ha concluso gara1 al 15° posto e gara2 in 14° posizione, raccogliendo dunque 3 punti. Una bella soddisfazione per il 26enne al debutto nella classe regina delle moto derivate, alla sua seconda gara. Felice il Balda, felici i tifosi del FanClub che hanno fatto altre alzatacce per seguirlo in diretta tv. Dal prossimo appuntamento avranno orari più comodi perché si gareggerà sempre in Europa. Bisognerà però pazientare, la Superbike tornerà il 21 aprile in Olanda.

Andrea Scoppa