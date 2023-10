Loreto Italservice, prova di forza a Pesaro. Terza vittoria di fila con Teramo

ITALSERVICE LORETO

82

TERAMO A SPICCHI

63

ITALSERVICE LORETO: Rupil 15, Lovisotto 4, Cevolini, Battisti 6, Cipriani 2, Maruca 5, Obiekwe 32, Tombari, Tognacci 3, Foglietti 6, Broglia 6, Casoni 3. All. Foglietti.

TERAMO A SPICCHI: Zanetti 12, Moretti 5, Gatta 9, Massotti 6, Di Gregorio, Prenga 9, Duranti 9, Di Paolo 10, Di Febo 3, Zalalis n.e. All. Gramenzi

Parziali: 24-24, 47-38, 59-52.

Prova di forza dell’Italservice Loreto. I ragazzi di coach Stefano Foglietti superano il Teramo, conquistando la terza vittoria di fila in altrettante gare disputate. Primo posto in classifica a punteggio pieno confermato. La gara viaggia sui binari dell’equilibrio fino all’intervallo, il primo quarto termina in perfetta parità (24-24).

Si va al riposo sul 47-38 in favore del Loreto. Gli ospiti tentano una reazione, ma l’Italservice riallunga sul 59-52 con cui si conclude il terzo quarto. L’ultimo quarto dell’incontro vede i padroni di casa fuggire definitivamente, chiudendo la pratica nei primi minuti. Alla sirena è 82-63. Sugli scudi uno straripante Kingsley Obiekwe, autore di ben 32 punti.

A ruota Marco Rupil per il gialloblu, con un bottino di 15. I pesaresi stanno dimostrando di essere una squadra compatta, capace nei momenti di difficoltà di reagire. Un gruppo ben gestito dall’esperto tecnico Foglietti. L’Italservice esulta davanti al suo pubblico del PalaMegabox e si gode il primato, ancora condiviso con Bramante Pesaro e Vigor Matelica, anche loro perfette in questo avvio di campionato. Da domani testa al prossimo match, in trasferta, sul parquet del Roseto (sabato, alle ore 18).

b.t.