"Loro molto aggressivi. Ci è mancato qualcosa"

Federico Melchiorri non fa drammi dopo la sconfitta di misura rimediata al ‘Benelli’: "E’ stata una partita molto equilibrata, fisica, difficile, come spesso accade sono gli episodi a determinare il risultato e questa volta ci è andata male".

Si aspettava una Vis così aggressiva che ha fatto giocare poco la Recanatese dal centrocampo in su?

"Hanno saputo affrontarci in una maniera davvero aggressiva, noi l’avevamo preparata, ma probabilmente ci è mancato qualcosa, forse anche davanti ci è mancato qualcosa, del resto comunque le occasioni le abbiamo avute. Dovevamo essere un po’ più cinici, io in primis".

Sui rari tiri in porta da ambo le parti, dice: "Loro hanno massimizzato quello che hanno creato ed è giusto così, è la dura legge del calcio".

Sul gioco che lui come attaccante predilige, Melchiorri risponde: "Io preferisco il gioco dal basso tutta la vita. Il mister ci costringe a giocare da dietro ed è molto più divertente secondo me impostare così il gioco. Ma ovviamente bisogna anche sapere capire il momento della partita nel quale poter colpire gli avversari. Se ti fanno una pressione altissima, forse bisogna modificare un po’ la nostra metodologia di gioco".

Una sconfitta che però non scalfisce più di tanto il morale della squadra: "Ovviamente perdere non piace a nessuno, però per fortuna abbiamo un’altra partita giovedì in casa con il Perugia, quindi non abbiamo tanto tempo per rimuginare, il morale lo manteniamo alto perché sappiamo che la strada è lunga e se ci abbattiamo per una sconfitta rischiamo grosso". Sulla gara di giovedì prossimo, che per lui da ex ha un sapore particolare, afferma: "E’ una partita che aspetto da parecchio, quindi mi farò trovare pronto".

b.t.