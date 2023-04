Loser: "Mantenendo questo livello di gioco possiamo chiudere la serie"

"Sarà difficile, dovremo pensare a ogni punto e non a chiudere la contesa velocemente. Bisogna avere ben chiaro che sarà una partita molto lunga, loro sono bravissimi, ma se noi manterremo questo livello di gioco avremo la possibilità concreta di chiudere la serie in gara4". Sono le parole di presentazione del match pronunciate da Agustin Loser, centrale dell’Allianz Milano votato Mvp in gara3 all’Eurosuole di Civitanova. Il pubblico ambrosiano è in trepidante attesa – il palazzetto sarà ovviamente gremito come in gara2 – e la squadra di coach Piazza scende in campo per mettere la parola fine alla serie con le schiacciate di Yuki Ishikawa e con l’aiuto di un reparto centrali ancora più sicuro dei propri mezzi dopo il sorpasso firmato mercoledì scorso. Il sestetto milanese ha buone possibilità di approdare dall’ottavo posto alla finale per il tricolore, ma deve vedersela con una Cucine Lube ormai specializzata nelle rimonte impossibili. Non è mai "facile cliente", infatti, una rivale che è stata in grado di recuperare la semifinale 2021-22 con Trento e i quarti 2022-23 dopo essersi trovata sullo 0-2. In ogni caso, sulla sponda lombarda vedono questa sfida come la partita più importante nella storia del Club. E probabilmente non hanno tuti i torti! All’Eurosuole Forum la formazione di Roberto Piazza è scesa in campo con un Porro davvero ispirato al palleggio, con l’opposto Patry in diagonale; Ishikawa e Mergarejo schiacciatori in banda, Loser e Piano centrali, Pesaresi libero. Durante il match c’è stato spazio per Fusaro e Vitelli.

Nicola Pesaresi, nato a Loreto nel ‘91, è un atleta di "casa nostra", che ha vestito la maglia della Lube dal 2006 al 2009 e poi nella stagione 2016-2017, vincendo lo scudetto proprio con coach Blengini. Pure il centrale Marco Vitelli è un ex biancorosso (2013-2016).