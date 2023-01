Lube a caccia del primo successo del 2023

di Andrea Scoppa

Nella città degli innamorati la Lube vuol tornare a flirtare con la vittoria anche in campionato. Dopo il successo di mercoledì sul Roeselare che ha contribuito ad archiviare un girone di qualificazione di Champions letteralmente perfetto, la Lube ritrova oggi la SuperLega. Alle 18 si gioca la 17ª giornata di regular season (anticipata ieri dall’ennesimo successo perugino, 0-3 davanti agli ottomila appassionati accorsi ad Assago per la sfida contro l’Allianz) e i campioni d’Italia sono di scena al Pala AGSM contro la WithU Verona.

Una partita importante a cominciare dalla classifica perché vede di fronte Civitanova quarta con 26 punti e Verona nona ma vicina, a 22. E poi ci sono le motivazioni. Fortissime per i biancorossi che vogliono tornare ad esultare in campionato, i ragazzi di Blengini non lo hanno mai fatto nel 2023, l’ultima vittoria risale al Santo Stefano e a Padova. Poi 3 ko e pure l’eliminazione dalla Coppa Italia. A nostra intervista Nikolov ha detto che la crisi è passata, indubbiamente in Champions la squadra ha vinto dando risposte significative (anche mentalmente, considerando che era già qualificata ed il risultato quasi ininfluente) ma oggi conta di più e forse è più difficile. Anche Verona è determinata, perché dopo aver chiuso il 2022 al quarto posto, è incappata in 3 sconfitte di fila contro big (e ci può stare), salvo toppare pure a Taranto. Una settimana fa è tornata al successo 0-3 su Milano ed oggi cerca punti per re-immettersi tra le prime 8 playoff.

Infine la gara è intrigante dal punto di vista tecnico. Si confrontano infatti due rose che vantano molti dei più promettenti martelli che potrebbero rappresentare la pallavolo del futuro. Al pari della Lube anche Verona sul mercato si è accaparrata super talenti come Keita e Sapozhkov e già c’era Mozic (capocannoniere dello scorso torneo a 20 anni e alla prima esperienza in Italia). Atleti che, per la loro età, ovviamente mancano di costanza e così si spiega la reciproca discontinuità delle formazioni finora. All’andata i gialloblù diedero del filo da torcere ai biancorossi, si presero pure il primo set ma poi la Lube venne fuori, anche se due dei tre parziali finirono ai vantaggi. Mercoledì Blengini ha avuto uno Yant da lode, 30 punti e 68% d’attacco, quindi non si tocca, pure Zaytsev ha fatto bene ma a novembre fu Garcia Fernandez con 26 punti e 5 ace a trascinare la Lube. Chi partirà titolare? Sembra favorito lo "zar" anche per la regola sugli italiani. Riflettori infine su Anzani, ex e veronese d’adozione che sta vivendo un periodo dal rendimento decisamente grigio.

Le probabili formazioni

WithU Verona: palleggiatore Spirito; opposto Sapozhkov; schiacciatori Mozic e Keita; centrali Cortesia e Grozdanov; libero Gaggini. A disposizione Raphael, Jensen, Magalini, Perrin, Zanotti, Mosca, Bonisoli. All. Stoytchev.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.