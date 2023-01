"Lube, a Modena sarà dura Domani servirà l’impresa"

Vigilia di superclassico per la Lube, attesa domani alle 18 nel tempio della pallavolo italiana. Al PalaPanini e con diretta su Rai Sport, sotto con la Valsa Group con cui Civitanova condivide la seconda piazza di SuperLega. Ha parlato della gara il libero biancorosso Fabio Balaso, protagonista di un 2022 da incorniciare tra taraflex nazionali (Scudetto), internazionali (Mondiale con l’Italia), titoli personali (migliore nel ruolo nella rassegna iridata) e amore (matrimonio con Sara). "Lo stop con Milano – afferma Balaso – ha avuto il suo peso e trovare stimoli nell’immediato è un bene perché siamo in cerca di un pronto riscatto. Soprattutto a Modena sarà tosta, ma vogliamo proseguire sui binari giusti sia in campionato che in Europa (martedì penultimo match della fase a gironi in Portogallo)". Al PalaPanini ci sarà una Valsa Group in crescita, con gli stessi punti della Lube e la medesima voglia di rivalsa dopo l’eliminazione dalla Coppa". Modena ha migliorato il proprio gioco e il team è cresciuto sul piano mentale, appare più consapevole dei propri mezzi, così come lo sono i singoli. Anche loro sono usciti dalla Coppa Italia, ma la sconfitta in casa con Trento non li avrà disinnescati, anzi... . Non sarà la stessa Modena che abbiamo sconfitto all’andata. Servirà un’impresa da Lube per prevalere".

an. sc.