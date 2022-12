Lube, a Padova la gara dura solo un set

Padova

0

Lube Civitanova

3

: Gardini, Canella 8, Cengia ne, Zoppellari, Saitta 1, Guzzo 1, Volpato 1, Petkovic 10, Zenger (L), Takahashi 4, Desmet 8, Lelli (L) ne, Crosato 2. All. Cuttini.

LUBE CIVITANOVA: Gabi 3, Sottile ne, D’Amico (L), Balaso (L), Zaytsev 13, Chinenyeze 10, Nikolov 6, Diamantini ne, Gottardo, Ambrose (L) ne, De Cecco 3, Anzani 5, Bottolo 12. All. Blengini.

Arbitri: Caretti e Piana

Parziali: 22-25 (26’), 14-25 (20’), 17-25 (23’)

Note: battute punto Padova 2, Civitanova 6.

La Lube domina e vince sul campo di Padova. Una prova di grandissima autorità quella della formazione marchigiana che nel primo quarto fatica ad avere la meglio dei padroni di casa, ma poi mette in campo tutta la sua classe e la sua qualità portando a casa una vittoria netta e senza appello. Civitanova conquista quindi la vittoria nel boxing day e rimane al secondo posto in classifica all’inseguimento della capolista Perugia.

La gara. Il primo set è di grandissimo equilibrio, Padova prova subito a fare la voce grossa con Crosato e prova a mettere insieme un tentativo di fuga. La Lube sembra far fatica a mettersi in moto e quando l’attacco di Bottolo finisce fuori, Padova va avanti di 3 punti sul 7-4. E poi avanti di 4 sull’errore in ricezione ancora di Bottolo. I veneti danno la sensazione di poter scappare e con Canella continuano a condurre senza grande difficoltà. Civitanova non riesce a rosicchiare il margine di vantaggio, ma rimane attaccata alla partita. È De Cecco che prova a suonare la carica e a dare slancio alla Lube che poi riesce a trovare il pari a quota 13 con un ace di Nikolov. Si gioca sul binario dell’equilibrio con Padova che prova a rimettere il naso avanti. Con il passare dei minuti però la Lube riesce a passare avanti e poi a firmare il suo controbreak grazie all’errore in ricezione di Desmet. Padova non molla la presa con le due squadre che arrivano sul 22 pari. Civitanova però si affida a Gabi che tra attacco e battuta firma il parziale che vale il primo set (22-25).

Nel secondo set però la gara cambia completamente. La Lube parte subito forte e con la battuta di Zaytsev firma l’1-5 con cui si apre il set. Lo Zar comincia a macinare gioco, la squadra di Chicco Blengini prova subito ad allungare con Chinenyeze che firma il 3-8. Padova sembra subire il colpo e fa fatica a reagire, la squadra di casa fa difficoltà a imbastire una reazione con i marchigiani che prendono saldamente le redini del match con il muro di Bottolo che vale il +7 (11-18). Non c’è possibilità di rientrare per Padova che cede nettamente 14-25.

La reazione dei padroni di casa si concretizza ad inizio del terzo set, Canella e compagni provano a rispondere e nei primi scambi sembrano mettere in campo la stessa intensità di inizio match, ma il parziale resta in parità solo fino al 6-6 poi ancora una volta è Civitanova a prendere in mano le redini del match e conquista anche il terzo parziale per 17-25.