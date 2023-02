Lube a Siena per blindare il quarto posto

Lube, ingrana la terza. Dopo il rinvio del 12 febbraio a causa delle paure per lo sciame sismico e ricordando che anche l’andata con l’Emma Villas Aubay era stata rinviata, in quella circostanza per casi di Covid tra i toscani, Civitanova recupera stasera contro l’ultima della classe. Alle 20 a Siena i campioni d’Italia hanno la ghiotta occasione di mettere a referto la terza vittoria di fila in SuperLega, festeggiando quella che sarebbe la prima affermazione esterna del nuovo anno. Un blitz che blinderebbe il 4° posto, attualmente con un punto di vantaggio sulla coppia Verona-Piacenza. Bisognerà fare i conti però con la forza della disperazione di Siena, ultima in classifica da sola dopo aver perso una settimana fa il duello thrilling con Taranto 3-2. Quando rimangono due soli turni di regular season, il team di Pelillo deve trovare il modo per scavalcare i salentini, altrimenti sarà retrocesso in A2, da dove è salito in estate in seguito alla rinuncia di Reggio Emilia che aveva conquistato sul campo la promozione. Si giocherà (diretta streaming su volleyballworld.tv) in un PalaEstra ritenuto impianto dalle temperature bassine, ma potrebbe far caldo a livello ambientale poiché il presidente Bisogno ha invocato un’affluenza in massa. Sulle gradinate ci saranno diverse decine di tifosi di Civitanova che giungeranno nella città del Palio con un pullman e vari mezzi propri, gasati dopo la rimonta su Piacenza. Per la Lube, all’andata vittoriosa con un netto 3-0 e Bottolo Mvp, come detto è una chance per volare a +4 sulla concorrenza e salire a -3 da Trento quando poi resterebbero le gare in casa con Milano e fuori con Perugia. Blengini ha tutti a disposizione ed in salute, ma a questo punto della stagione le prove e gli esperimenti sono finiti. Il sestetto ormai appare chiaro, anche in virtù dell’ottimo rendimento di Zaytsev (top scorer domenica) e di un Anzani sempre più lui. Dall’altra parte curiosità per la novità Bartman, opposto polacco acquistato a fine gennaio dopo che Pinali si è lussato la caviglia sinistra con associata una frattura ossea.

Le probabili formazioni

Emma Villas Aubay Siena: palleggiatore Finoli; opposto Bartman; schiacciatori Petric e Van Garderen; centrali Mazzone e Ricci; libero Bonami. A disposizione Pinelli, Pereyra, Raffaelli, Biglino, Pochini. All. Pelillo.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Andrea Scoppa