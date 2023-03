Lube all’assalto di Verona Serve la spinta dei tifosi

Ora o mai più. È il giorno del giudizio per la Lube, in campo alle 18 all’Eurosuole Forum per gara3 dei quarti playoff contro la WithU Verona. Si torna sul taraflex tricolore per farlo restare tale e per sopravvivere. Sì perché i campioni d’Italia sono spalle al muro, ad un passo da una eliminazione che, nonostante le attenuanti legate al ringiovanimento del gruppo e a un progetto a medio-lungo termine, sarebbe troppo e colpevolmente anticipata. Anche perché arriverebbe contro una squadra interessante ma che presenta caratteristiche analoghe: martelli giovani, talentuosi sì ma inesperti. Inoltre giungerebbe dopo le precedenti eliminazioni sempre nei quarti (e in casa) in Coppa Italia e in Champions. Stavolta deve andare diversamente. Come ha detto Zaytsev sul Carlino di ieri serve la volontà di non perdere. Serve una risposta di orgoglio di un gruppo che è sotto esame come aveva detto tempo fa al Carlino patron Giulianelli prima di ribadirlo ieri alla Gazzetta. Aggiungendo che gli atleti del futuro non hanno dimostrato di essere prossimi pilastri Lube… Il futuro comunque è oggi. Civitanova deve vincere e sarebbe opportuno che il pubblico tornasse a riempire il palas ben più delle 1.800 presenze di una settimana fa. Serve la spinta dei tifosi per raddrizzare la situazione e sognare il clamoroso ribaltone come un anno fa con Trento. Insomma Lube sotto un macigno di pressione e Verona invece euforica, i gialloblù vivono un momento magico grazie a nove vittorie di fila e sognano la prima semifinale. Sul piano tecnico si riparte dopo due gare diverse nel risultato (0-3 e 3-2) ma simili sotto altri aspetti, perché la Lube è sempre mancata nel momento in cui doveva azzannare l’avversario. In gara1 nei finali di ogni set, mercoledì nel quarto quando era avanti 2-1 nel punteggio e 0-5 nel parziale. Due ko nonostante finalmente una buona ricezione. Oggi tornerà Diamantini e se murare i colpi ad altezze siderali dei rivali è difficile, Civitanova deve commettere meno errori al servizio e attaccare con maggiore efficacia.

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Nikolov e Yant; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

WithU Verona: palleggiatore Spirito; opposto Sapozhkov; schiacciatori Mozic e Keita; centrali Mosca e Grozdanov; libero Gaggini. A disposizione Raphael, Jensen, Magalini, Cavalcanti, Zanotti, Cortesia, Bonisoli. All. Stoytchev.

Andrea Scoppa