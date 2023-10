Lube, amarcord Bartoletti: "Milijkovic il più forte"

L’edizione del lunedì del Carlino torna ad ospitare la rubrica Amarcord Lube. Oggi è la volta di Andrea Bartoletti. Classe 1978, falconarese, è stato opposto in A1 per diverse stagioni ad inizio millennio, in maglia Lube dal 2006 al 2010.

Bartoletti che fa ora?

"Lavoro per il gruppo Stellantis: aiuto l’utente-cliente che va sul sito e si configura l’auto come predilige".

In sostanza una sorta di consulente digitale?

"Sì. Prima per 10 anni ho fatto il venditore nella concessionaria di famiglia".

Niente pallavolo insomma, il volley le manca?

"Non più di tanto. Io ho smesso a 34 anni, non ero così vecchio ma volevo cambiare. Mi sono subito buttato nel triathlon e me ne sono innamorato. La cosa mi ha distratto dall’addio con la pallavolo e addirittura non ho letteralmente più giocato una partitella, nemmeno sulla spiaggia".

Dopo essere cresciuto a Falconara, aveva militato in diverse società. Quale il club a cui si sente più legato?

"Proprio la Lube e non lo dico tanto per. E’ stato il club dove ho giocato più a lungo dopo gli inizi falconaresi e credo che proprio a Macerata ho raggiunto l’apice a livello tecnico".

Cosa ricorda di quegli anni?

"A Macerata stavo proprio bene, Massaccesi mi aveva trovato una bella casa a Corneto e lì mi sono pure sposato. Poi ho avuto un allenatore come De Giorgi, forse il migliore nella mia carriera".

Il compagno più simpatico?

"Più di uno, legai molto con Corsano, Monopoli ma anche Paparoni e Omrcen".

Invece Vermiglio non aveva un bel caratterino…

"Sì vero, ma in una squadra che vuole vincere serve un elemento così. Valerio ti faceva arrabbiare ma poi giocavi meglio. Lui era bravissimo".

Il più forte?

"Milijkovic, univa tecnica e forza. Omrcen magari era più generoso".

Veniamo alle vittorie perché nella sua carriera ha potuto alzare una Champions a Treviso, varie Coppa Italia (2 a Macerata) e ha pure trionfato in Austria…

"La Champions è stata la più grossa, anche se non ho giocato la finale. Però la vittoria del titolo nazionale in Austria la sento tanto. Andai a Innsbruck al termine di un periodo molto difficile, perché venivo da un infortunio grave e non avevo ricevuto alcuna offerta, sono franco. Innsbruck divenne una sorta di tappabuchi ma aveva come coach Zanini che su di me fece un lavoro fisico eccellente. Sarei rimasto ma arrivò la chiamata della Sisley e non potevo dire no".

La Lube detronizzò Treviso nel 2006 e nel 2022 ha replicato i 3 tricolori di fila, prima di venir battuta dal fanese Lorenzetti. Previsioni per la futura SuperLega?

"Non è facile, Lorenzetti è un grande e darà tanto a Perugia, tuttavia Civitanova è più consolidata rispetto agli umbri. Poi bisogna considerare Piacenza, Modena e Trento campione".

La vedremo presto al palas?

"Sicuro, vedere la Lube dal vivo mi emoziona tanto".