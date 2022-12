Lube bene nel primo set, poi c’è solo Milano

LUBE

1

ALLIANZ MILANO

3

LUBE : Zaytsev 14, Chinenyeze 10, Nikolov 14, De Cecco, Anzani 2, Bottolo 11, Balaso (L), D’Amico, Garcia, Yant 3, Sottile, Diamantini. N.E. Gottardo e Ambrose. All. Blengini.

ALLIANZ MILANO: Melgarejo 18, Vitelli 1, Loser 3, Patry 15, Ishikawa 21, Porro 3, Pesaresi (L), Lawrence 1, Bonacchi, Piano 9, Ebadipour 2, Colombo. N.E. Fusaro. All. Piazza.

Arbitri: Zanussi (Tv), Cerra (Bo). Parziali: 25-18 (23’), 21-25 (26’), 18-25 (24’), 21-25 (27’).

Note: spettatori 2.612; Lube battute sbagliate 16, ace 5, muri 5, ricezione 39% (perfetta 19%), attacco 51%; Allianz bs 23, ace 8, muri 10, 46% (24%), 50%.

La Lube fallisce la prima gara da dentro o fuori e per il secondo anno di fila manca un obiettivo importante e prestigioso come la Final Four di Coppa Italia. Incredibilmente, come undici mesi fa, a far fuori Civitanova è di nuovo l’Allianz Milano e ancora per 1-3. Una caduta che fa malissimo, i biancorossi venivano dalla bella striscia di otto successi di fila, ma hanno steccato il primo vero esame di maturità. Un harakiri dopo aver preso il primo set, massacrati proprio da un giapponese, Mvp è infatti un sensazionale Ishikawa da 21 punti e il 60%. Sarà Milano dunque a giocare a Roma a fine febbraio, i campioni d’Italia avranno invece parecchi giorni per riflettere e poi un avvio di 2023 tosto a Modena il 7 gennaio.

Primo set. Blengini va con lo stesso sestetto delle ultime due apparizioni e con tre muri la Lube scava subito un break 5-1. Milano sbaglia tanto (10 errori) e si ritrova 13-5. Si va in scioltezza ed il finale è made in Nikolov. Il bulgaro prima vola sopra il muro a tre confezionando il set ball di potenza, poi passa con un tocco soft.

Secondo set. Rientra un’altra Allianz (con Piano che rinforzerà tanto il muro) e mette la testa avanti 8-10. Civitanova si affida a Bottolo che inizialmente dà belle risposte, poi commette un paio di errori e si becca l’ace del 13-17 da Ishikawa. L’ace di Melgarejo su D’Amico propizia il 18-22 che sa di 1-1. Lo certifica un Patry svegliatosi (18 nel set d’apertura) che firma gli ultimi due attacchi per il 21-25.

Terzo set. Un colpo favoloso di Ishikawa vale il 5-10, la Lube sbanda a -7 e vive il momento più complicato dopo Cisterna. C’è Yant, tuttavia il cubano in ricezione non va, Zaytsev cala e Blengini prova pure la mossa Garcia (male)-Sottile. Milano però ha preso fuoco, fioccano i muri a 3 e Ishikawa schiaccia: 14-22. Il neoentrato Ebadipour sancisce i punti che fanno sognare l’impresa-bis.

Quarto set. La Lube deve tirare fuori gli attributi e ora difende tanto. Per la prima volta si va punto a punto, finchè un muro preso da Nikolov non dà il 13-15. Ishikawa è esploso e dà il pericoloso 16-20 che ammutolisce il palas. Chi se non il giapponese a buttar giù i palloni decisivi? Match ball 20-24 e poi porta l’Allianz a Roma.

Andrea Scoppa