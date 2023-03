Lube, campionato tra alti e bassi Bene al servizio e male in ricezione

Il 78° massimo campionato di pallavolo maschile ha sancito classifica, accoppiamenti playoff, retrocessione di Siena e i numeri definitivi di squadra. Se il primo posto di Perugia era aritmetico da svariate settimane, il 3-0 sulla Lube ha consentito alla Sir di stabilire il record di imbattibilità da quando esiste la regola dei 3 punti: 22 partite tutte vinte. Al PalaBarton non c’è stata storia e lo stop non fa così male, tanto la gara che conta davvero per la Lube è quella di domani sera. Non a caso Civitanova è scesa in campo senza Yant e Zaytsev come avevamo previsto alla vigilia, quest’ultimo perché l’impiego di Bottolo consentiva di schierare Garcia e far riposare lo "zar". È vigilia dunque del ritorno con Ankara in Champions League, questo sì match cruciale. All’Eurosuole Forum i campioni d’Italia devono ribaltare il ko in Turchia e scongiurare la terza eliminazione consecutiva nei quarti di finale.

Tornando alla SuperLega, la Lube ha terminato la regular season al quarto posto con 38 punti, frutto di 13 affermazioni e 9 sconfitte. Tanti i 9 ko, li aveva fatti sommando le ultime due stagioni e calcolando il nuovo millennio solo nel 2007 ne aveva patiti di più, ben 14 (nove nel 2001). Il totale conferma le previsioni estive dopo la rivoluzione e l’addio a campioni per iniziare un nuovo ciclo a lungo termine con giovani di talento. Una inevitabile stagione di alti e bassi che ha portato la Lube fuori dal podio per la prima volta dal 2010 quando fu quinta (peggior dato il 10° posto del 2007, curiosamente quarta solo nel 1997 e 1998). Domenica scatteranno i playoff e Civitanova li giocherà non tra le favorite allo scudetto dopo ben tre tricolori di fila, ma comunque con la possibilità di raggiungere la semifinale avendo il fattore campo nei quarti. L’avversaria del primo turno già si sapeva, Verona ha terminato la fase regolare con 1 punto in meno e battendo 3-1 Cisterna con una prestazione offensiva spumeggiante (66%!). Le statistiche avvalorano le qualità e i difetti di questa Lube. Il team di Blengini è stato secondo per il minor numero di battute sbagliate, forzandole comunque tanto da avere un buon 5° posto per aceset. Non eravamo abituati invece al 49% d’attacco, sesto posto (seconda proprio Verona col 53%) perché da quando si è trasferita a Civitanova la Lube è sempre andata oltre, con il picco dei 56,9% nel 2017. La squadra è andata così così a muro, solo nona e soprattutto ha palesato con costanza lacune in ricezione, risultando quart’ultima. Peggiore di tutte Verona, guardacaso anch’essa con martelli giovani, talentuosi ma ancora da affinare.

Andrea Scoppa