Lube, c’è da tenersi stretto il quarto posto

Alla vigilia Nikolov ci aveva detto che la crisi della Lube era finita, invece a Verona domenica i campioni d’Italia hanno patito la quarta sconfitta consecutiva in SuperLega. Davanti agli oltre quattromila spettatori del PalaAGSM Blengini ha cambiato ancora formazione, premiando l’ottimo Zaytsev di Champions e bocciando il negativo Anzani. Tuttavia Civitanova ha approcciato male subendo 5 muri nel primo set e in generale gli attacchi del baby fenomeno Keita schierato opposto e non schiacciatore (mentre il russo Sapozhkov non è mai entrato). Lo stesso Balaso lo ha affermato: "Nei primi due set non siamo riusciti a prendere le misure su Keita, mentre in quelli successivi abbiamo fatto un buon lavoro nel muro-difesa, riuscendo pure a staccarli da rete con la ricezione grazie all’efficacia del nostro servizio".

Dal terzo set il tecnico torinese ha messo Garcia per Zaytsev e Bottolo per Nikolov, la squadra è migliorata e Yant l’ha trascinata come già mercoledì (stavolta anche 4 ace), tuttavia la rimonta si è fermata sul più bello al tie-break confermando la totale discontinuità di questa stagione. Resta dunque senza successi in regular season il 2023 e da domenica la maggiore novità, in questa fase purtroppo di involuzione, giunge dalla classifica. Le vittorie di Trento e Modena hanno allungato la graduatoria ed ora sono ambedue a + 5 su Civitanova. Non solo, De Cecco e compagni, adesso si ritrovano appaiati a Piacenza e pertanto per la prima volta vedono concreto il rischio di concludere sotto le prime quattro posizioni e ciò comporterebbe dover giocare il primo turno di playoff con gara1 più l’eventuale "bella" in campo avverso. Anche Zaytsev ha evidenziato la discontinuità biancorossa e il fatto che il tempo inizia a stringere se si vuol arrivare ai playoff in crescendo e non con queste preoccupanti prestazioni: "Una partita a due facce. Peccato non essere riusciti a sfruttare fino in fondo l’inerzia positiva che ci ha contraddistinto nel terzo e nel quarzo parziale. Mancano cinque turni al termine della fase regolare del campionato e dobbiamo focalizzarci prima di tutto sulla crescita di squadra facendoci trovare pronti per i playoff".

Intanto ieri mattina una numerosa delegazione delle selezioni italiane maschili e femminili di volley, circa 200 persone tra atleti e staff, guidate da Giuseppe Manfredi, presidente Fipav, e dal segretario generale Stefano Bellotti, sono state ricevute dal Papa in udienza privata. Una data memorabile per la pallavolo del Belpaese e ovviamente per i sei tesserati della Lube presenti, comprensibilmente emozionati: i campioni del mondo e d’Europa Simone Anzani, Fabio Balaso e Mattia Bottolo, il campione iridato Under21 e continentale Under22 Mattia Gottardo e, ancora, i campioni d’Europa U20 Ionut Ambrose e Gaetano Penna. Dopo questo storico incontro l’intera delegazione si è spostata al Foyer dell’Auditorium Conciliazione per un momento di convivialità condotto da Jacopo Volpi e Simona Rolandi, giornalisti Rai che da sempre raccontano i successi del volley.

Andrea Scoppa