"Lube, c’è da vincere con Monza Vogliamo tenerci stretto De Cecco"

"Una partita importantissima e delicatissima". Giuseppe Cormio, direttore generale della Lube, presenta così l’incontro che domani alle 15.30 (in ossequio a Volleyball.tv altro orario scomodo per i tifosi) vedrà i campioni d’Italia tornare all’Eurosuole Forum ed ospitare la Vero Volley Monza. Si gioca la 4ª di ritorno di SuperLega, per Civitanova diventata più rilevante dopo la sconfitta di Modena. Vero che martedì i ragazzi di Blengini hanno conseguito i quarti di Champions in anticipo, ma ribadiamo che il valore dell’avversario era modesto mentre domani sarà un esame più probante. Il direttore interviene anche su temi di mercato lanciati nelle ultime ore dal blog Dal 15 al 25 e conferma quanto avevamo scritto ieri, cioè che la priorità della società è trattenere capitan De Cecco e non dovrebbero esserci (brutte) sorprese.

Direttore, cosa c’è di vero dietro l’indiscrezione relativa all’opzione su Porro?

"Assolutamente nulla. Porro è un giocatore sotto contratto con Milano e secondo me questa voce è stata fatta circolare dal suo procuratore. È un giocatore giovane ed interessante, ma per guidare una squadra come la Lube serve una guida di altro tipo come sempre è stato in questi anni".

Prima Christenson poi Bruno ed ora De Cecco: a che punto è la trattativa per il rinnovo del contratto con l’argentino?

"Ci sono stati tre incontri positivi. Credo che la fumata bianca arriverà a breve e di certo è nostra volontà tenerci stretto Luciano".

Domani la prima di tre gare consecutive in casa, contro Monza la vittoria serve per vendicare l’andata, per fornire risposte e ovviamente per la classifica che vede Trento e Piacenza alle calcagna.

"È una partita delicatissima e importantissima, questa sì ci restituirebbe morale molto più del blitz in Portogallo. Monza è una squadra rognosa, noi tendiamo a soffrire chi come i brianzoli batte bene, ma in casa possiamo e dobbiamo spuntarla".

Monza ha appena preso Hernandez (Grozer è fuori altre due settimane), la Lube farà una operazione di mercato prima dei playoff o più giustamente proseguirà il percorso di crescita con i giovani?

"Se non ci saranno infortuni, noi non interverremo".

Intanto c’è stata la qualificazione ai "playoff di Champions", i quarti di finale erano l’obiettivo minimo?

"I ragazzi sono stati bravi a vincere tutte le partite e conquistare il pass con un turno di anticipo, per me però l’obiettivo reale deve essere almeno la semifinale. Le ultime due eliminazioni ai quarti non le ho ancora digerite".

Tutte e tre le italiane hanno vinto il girone con sole vittorie, per la coppa sarà un italian job, una faccenda tricolore?

"Probabilmente sì, importante sarebbe evitare scontri fratricidi nei quarti, ma attenzione perché alcune squadre si sono rinforzate, lo Zaksa con Bednorz, lo Ziraat con Juantorena e l’Halkbank con Jaeschke. Aggiungo che trovo ingiusto che nell’ultimo turno della fase a gironi non ci sia la contemporaneità. Chi sta davanti potrebbe scegliersi l’avversario. Noi non lo faremo, non è nel nostro Dna, giocheremo per vincere".

Andrea Scoppa