Lube, con Milano tutto facile: è quarto posto

LUBE

3

ALLIANZ MILANO

0

LUBE : Zaytsev 15, Chinenyeze 5, Nikolov 2, De Cecco 1, Anzani 5, Yant 8, Balaso (L), Garcia Fernandez 5, Bottolo 13, D’Amico, Gottardo. N.E. Sottile, Diamantini, Ambrose. All. Blengini.

ALLIANZ MILANO: Mergarejo 16, Vitelli 5, Fusaro 3, Loser 6, Piano 3, Pesaresi 1, Colombo (L). N.E. Ishikawa. All. Piazza.

Arbitri: Vagni (Pg) e Caretti (Roma).

Parziali: 25-22 (26’), 25-15 (20’), 25-12 (19’).

Note: spettatori 1931; Lube battute sbagliate 11, ace 6, muri 8, ricezione 65% (perfetta 40%), attacco 56%; Allianz bs 11, ace 2, muri 4, 37% (21%), 36%.

di Andrea Scoppa

La più surreale delle partite è della Lube come da ovvie previsioni, i campioni d’Italia battono in appena 65 minuti un’Allianz presentatasi con soli 8 atleti (effettivi 7) e, con il 3-0, si prendono il quarto posto con un turno di anticipo. Quarta vittoria consecutiva per Civitanova che sonnecchia e rischia nel primo set forse ipotizzando il successo facile, poi viene fuori. Bene Zaytsev di nuovo, Mvp Bottolo dalla panchina. Detto questo, si capisce perché la Rai abbia deciso all’ultimo, come comunicato ieri dal Carlino, di non trasmettere più la sfida. E’ stata quasi un’amichevole, troppe le assenze per Covid-19 che hanno distrutto il potenziale di Milano, priva di Patry, Ebadipour, di entrambi i palleggiatori e con Ishikawa presente ma mai in campo (si è fatto male nella semifinale di Coppa Italia). La contemporanea vittoria a sorpresa di Cisterna su Piacenza inoltre complica ulteriormente le cose, i meneghini restano ottavi ma con un solo punto sui laziali. Primo set. Il sestetto dei campioni d’Italia è quello delle ultime 3 uscite, fa quasi tenerezza invece vedere Milano con il centrale Loser come regista (o Vitelli, che esulta quando riesce ad innescare i centrali). Zaytsev spara a raffica in avvio e porta la Lube 6-1 ma Milano, con spirito leggero e quasi garibaldino, riesce a restare vicina. Anzi addirittura rimonta e ribalta una Lube disorientata 17-19. Un muro di Yant sistema le cose, diventa 23-21 poi su un errore di Mergarejo comunque notevole. Il neoentrato Garcia piazza il set ball, Anzani fa 1-0. Secondo set. Evitata la figuraccia, Civitanova riparte con Bottolo per l’opaco Nikolov e produce il 9-3. Stavolta i biancorossi riescono ad andare in fuga con Zaytsev e soprattutto Mattia: 20-12 sul tabellone. La gara è diventata quella che ci si aspettava. Gli errori in battuta di Vitelli e poi di Piano regalano il 2-0. Terzo set. Blengini prosegue con lo stesso schieramento fino al 15-7 quando Garcia prende il posto dello "zar". Potrebbero entrare un po’ tutte le riserve compreso Ambrose, il clima è più che da amichevole, con sorrisi continui tra gli ospiti. La Lube in scioltezza sale al 20-10, l’attacco lungo di Loser conclude il sabato.