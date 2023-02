"Lube contro Piacenza nei quarti? Sarebbe già come una finale"

La partita casalinga con Piacenza, quest’estate, ha scalfito l’egemonia del solito duello con Perugia quanto ad interesse dei tifosi nel momento della pubblicazione del calendario. L’attesa dei fan biancorossi volge al termine perché si gioca domani alle 18 all’Eurosuole Forum (con diretta su RaiSport), valida come terzultimo turno di SuperLega. Un confronto speciale e dal sapore amarcord per la presenza nelle fila ospiti di tre grandi ex, beniamini che tanto hanno contribuito all’epopea trionfale della Lube dal 2018: Simon, Leal e Lucarelli. Messi in ordine di militanza in biancorosso. La gara inoltre ha acquisito più rilevanza perché pone di fronte i sestetti appaiati al 4° posto e che sgomitano per guadagnare il fattore campo nei playoff, nei quarti che al momento metterebbero una contro l’altra le due squadre. Ad accumunare Civitanova e Piacenza la discontinuità, per la Lube legata alla notevole gioventù, per la Gas Sales Bluenergy invece causata dagli infortuni che hanno colpito i tre tenori. L’ultimo a rientrare è stato Lucarelli (dopo l’operazione al dito medio della mano destra per una lesione al legamento), da una settimana il forte schiacciatore-ricevitore brasiliano è tornato a fare tutto in campo, compreso attacco e muri.

Lucarelli, come sta?

"Oggi ho fatto l’ultimo controllo, ormai il problema è superato, non ho più dolore. Mi manca il ritmo partita dopo due mesi senza giocare".

A proposito, per voi domani terza gara in una settimana, la Lube invece non gioca dal 5: chi è avvantaggiato?

"Bella domanda, noi forse saremo più stanchi ma loro più arrugginiti".

Cosa prova a poche ore dalla sfida al suo recente passato?

"Non sono più venuto nelle Marche, sono emozionato. Ancora mi sento con Luciano, Marlon o Gabi, ho solo bei ricordi della Lube e dei tifosi".

Via lei per lanciare Yant. Che ne pensa del 2003 Nikolov?

"Sta facendo cose incredibili e non solo per l’età. Io so bene quanto sia difficile la SuperLega al primo anno".

Ufficiale il rinnovo con De Cecco, sembrava che proprio Piacenza lo volesse. Che differenze ci sono con Brizard?

"Mi trovo bene con entrambi, in Italia sono stato fortunato perché prima di De Cecco avevo un altro campione come Giannelli".

L’eventuale blitz può valere il 4° posto considerando che la Lube finirà a Perugia, oppure domani non è decisiva visto che Civitanova recupererà sabato a Siena?

"È importante domani ma non decisiva".

Nessuno vuole ritrovarvi contro nei playoff, ma credo che anche voi vorreste evitare i campioni d’Italia.

"Sicuro! Sarebbe un quarto simile ad una finale anticipata".

Andrea Scoppa