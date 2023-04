"Lube, credo nel tricolore Ai miei playoff do un 8"

Il primo atto della serie di semifinale ha visto la Lube spadroneggiare, tuttavia non ci si può cullare troppo perché è già vigilia di gara2. Appuntamento domani alle 18 all’Allianz Cloud di Milano, questa volta con diretta tv su Rai Sport e con una ottantina i tifosi che saliranno in Lombardia sperando nel bis. Gara1 dell’inedito duello è stata contraddistinta da una Milano impalpabile, incapace di arginare con muro e difesa i campioni d’Italia. Di contro Civitanova è stata bella, solida e continua, riuscendo ad approcciare in modo autoritario ogni parziale così da mettere a segno subito mini fughe. Non sappiamo se i meneghini al debutto in semifinale (come Piacenza, anch’essa ko 3-0 a Trento) erano ancora inebriati dal blitz di Perugia, di sicuro la variante tattica che Blengini ha introdotto da gara3 con Verona ha completamente cambiato la Lube. Eliminato il problema della ricezione, adesso la chimica è perfetta e l’entusiasmo del ribaltone dei quarti fa il resto. Tra i migliori anche giovedì Yant, lo schiacciatore classe 2001 ha sfoderato una notevole varietà di colpi. "Abbiamo giocato bene ed abbiamo aperto la serie col piede giusto – ci dice il martello cubano, alla Lube dal 2020 – ma sappiamo che il vantaggio è piccolo".

Cosa ha fatto la differenza giovedì?

"Siamo stati bravi in ricezione, forse ancor più in difesa e quindi in attacco".

Importante anche aver iniziato ogni set allungando subito nel punteggio.

"Vero perché poi dovevamo solo gestire il vantaggio e lo abbiamo fatto senza problemi".

Milano non può essere quella bruttina vista in gara1, lo pensate anche voi che domani sarà un’altra squadra?

"Sicuro. Se hanno eliminato Perugia, che per me era la più forte di tutte…".

In cosa sarà differente?

"Io credo in difesa perché normalmente è una loro arma, mi piace la loro difesa. Poi Ishikawa crescerà".

Giulianelli ha detto che da gara3 dei quarti lei e Nikolov avete risposto come voleva, attaccando senza paura e dimostrando attributi. Che voto dà ai suoi di playoff?

"Diciamo…8. Sono soddisfatto, però so che posso migliorare e soprattutto voglio andare avanti perché l’obiettivo è il più importante".

Si diceva che l’obiettivo minimo era la semifinale, adesso che Perugia non c’è più credete allo Scudetto?

"Io senz’altro. Possiamo arrivare in finale e poi vedremo contro chi. Trento è molto forte, con Piacenza forse sarebbe più dura conoscendo i miei ex compagni".

Andrea Scoppa