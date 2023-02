Lube, De Cecco firma un triennale "Non pensavo a una simile offerta"

De Cecco, "pasta di capitano" fino al 2026. Non è un acquisto ma è senza dubbio la conferma più importante, quella che lancia il messaggio più forte alla concorrenza: Luciano De Cecco ha rinnovato per altri tre anni con la Lube. I biancorossi dunque potranno continuare a giovarsi delle sue mani, ritenute ormai unanimemente come le migliori del volley mondiale nella costruzione del gioco, quelle da cui escono le alzate più invitanti. Il regista argentino sarà ancora la guida sul taraflex, dal punto di vista tecnico ma anche d’esperienza e carisma essendo il più "anziano" tra i titolari di Civitanova. Avevamo scritto ieri che ci risultavano assai ben avviate le trattative per giungere alla fumata bianca, mancava solo l’ufficialità e ieri mattina la Lube ha svelato tutto mediante una conferenza nella sala stampa dell’Eurosuole Forum. Prolungare con il classe 1988 era la priorità non solo perché la scadenza era giugno (Yant nel 2024, anche se nel comunicato ufficiale del 2021 Marlon parlava di due anni ulteriori), ma perché è il giocatore che ha la responsabilità del gioco e di un fuoriclasse che era ambito da altre piazze. Si vociferava fosse sogno proibito dell’ex Piacenza, anche se aveva rinnovato con Brizard.

Con questa firma la Lube esprime anche una rinnovata volontà di tornare ad essere ambiziosissima e lottare per i trofei, anzi l’impressione è che in estate gli verranno affiancati 1-2 innesti top, oltre a poter fruire dell’anno di crescita per i vari Nikolov, Yant e Garcia. Durante la conferenza, alla presenza di diversi tifosi, De Cecco è stato letteralmente celebrato dal vice presidente Albino Massaccesi e dall’allenatore Gianlorenzo Blengini. "Sono parte di un progetto in una bella società che – ha detto De Cecco – oltre a inseguire i successi, sostiene valori a me cari come crescita e appartenenza. Sono molto felice di andare avanti in biancorosso e di poter aiutare i giovani compagni, anzi per me vale più che uno scudetto". Il regista bronzo olimpico ha ammesso: "Credevo che avrebbero puntato su un alzatore giovane, sì mi sono sentito con altre società ma sono felice e sono fortunato di essere qui. Non pensavo che alla mia età avrei avuto una possibilità così lunga".

Massaccesi ha affermato: "Andiamo a presentare le mani migliori in circolazione, curiosamente non lo avevamo mai presentato dal 2020 per il Covid ed altri motivi. La società lancia un segnale importante blindando un giocatore chiave, anche per il suo ruolo. Un team si costruisce con punti di riferimento precisi. Ha dato tantissimo e ci ha fatto vincere molto (suo l’ultimo punto, da fresco ex, in gara4 di finale scudetto 2021 ndc)".

Blengini ha usato parole dolcissime e di grande stima: "Questa di Luciano è una scelta e al di là degli obiettivi, noi vogliamo atleti che scelgano la Lube. Da allenatore dico che averlo è un privilegio, è già un coach in campo. Ad alcuni giocatori insegni, da Luciano si impara, è un atleta del quale racconterò da vecchio ai nipotini".

Andrea Scoppa