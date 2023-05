Lube, difendi il tricolore Gara2 non è da sbagliare

di Andrea Scoppa

Difendilo Lube, difendilo ancora. Tre giorni dopo il match di ingresso nella serie, Civitanova e Trento si ritrovano oggi per gara2 delle finali scudetto 2023. Questa volta all’Eurosuole Forum, teatro stasera alle 20.30 (con diretta su Rai Sport) di un incontro che i campioni d’Italia devono vincere per tenersi stretto il tricolore, ri-equilibrare il duello e non far scappare l’Itas su un 2-0 che peserebbe tantissimo. Il palazzetto sarà tutto rosso e tutto esaurito, colore e calore per spingere i ragazzi di Blengini al successo dopo il ko 3-1 patito lunedì. Gara1 non è stata bellissima, probabilmente la tensione è stata padrona, acuita dal fatto che molti degli atleti in campo erano al debutto in una finale tricolore. Se a livello tecnico il match non ha fornito troppe indicazioni, proprio per i non pochi errori-regali dei team, ha comunque evidenziato quanto il servizio e secondariamente la ricezione possano essere determinanti. I biancorossi infatti hanno sbagliato parecchio nel primo set in battuta e sulla battuta avversaria, poi sono migliorati in entrambi i fondamentali ma i soli due ace realizzati dicono che si deve fare di più. Sono mancati in particolare gli ace di Zaytsev e Yant, entrambi a secco e Nikolov, il più prolifico, ha sbagliato sei servizi su 15.

Inoltre il muro trentino, pure senza Lisinac, è parso assai strutturato e granitico tanto da fare 10 block a tre. Ovviamente se De Cecco avrà palloni migliori renderà il gioco più imprevedibile al muro ospite, lunedì la ricezione perfetta è stata solo 17%, mentre Sbertoli ha avuto palla sopra la sua testa una volta su tre. A proposito di Lisinac, il centrale è in forte dubbio stasera dopo essere uscito lunedì nel secondo set per dolori alla zona lombare. Blengini invece ha l’organico al completo e senza problemi fisici. Curiosità infine per il duello tutto bulgaro tra l’astro nascente Nikolov (20 punti al debutto in finale e prima di gara2 verrà premiato come Mvp delle semifinali di SuperLega) e il sempreverde Kaziyski, 19 anni in più, che ha trascinato Trento nel primo atto con 22 punti. Curiosità: i gialloblu non hanno mai vinto una gara2 delle finali scudetto. Da ricordare che l’incasso della partita verrà destinato alla Caritas.

Le probabili formazioni.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Kaziyski; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Podrascanin e D’Heer; libero Laurenzano. A disposizione Depalma, Nelli, Dzavoronok e Cavuto, Berger, Lisinac, Pace. All. Lorenzetti.