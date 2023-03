Lube, domani a Perugia Cento tifosi in trasferta

Vigilia di Perugia-Civitanova, come un anno fa riproposta ancora all’ultima giornata di regular season. La Lube raggiungerà il PalaBarton per l’ennesimo duello tra le regine della pallavolo italiana seguita da oltre 100 sostenitori, una metà partirà in pullman e il ritrovo sarà alle 14.30 di domani all’Eurosuole Forum. Del resto la trasferta è vicina oltre che stimolante e lo sciame sismico in atto nella zona di Umbertide, a nord di Perugia, non sembra preoccupare i tifosi biancorossi. Le scuole rimarranno chiuse ma non si dovrebbe correre alcun rischio di rinvio come è avvenuto un mese fa per la gara di Siena, anzi proprio oggi il PalaBarton sarà aperto per l’incontro di A1 femminile. La partita di SuperLega inizierà invece domani alle 18, con diretta su Rai Sport e i biancorossi scenderanno in campo senza Yant. Lo schiacciatore martedì è ricaduto da un muro sul piede di Anzani e la sua caviglia sinistra si è girata. Ieri Mariano Avio, responsabile sanitario biancorosso, ha spiegato: "Yant sta progressivamente migliorando, rispetto alla sera dell’infortunio il quadro lascia ben sperare. Il suo è stato un trauma distorsivo alla caviglia con problematiche all’articolazione tibio-tarsica sinistra e interessamento capsulare. C’è stato un versamento, valutiamo giorno per giorno l’evolversi della situazione con il fisioterapista Marco Frontaloni, ma la giovane età di Marlon è un fattore che potrebbe incidere positivamente". Dovrebbe farcela per mercoledì, gara ancor più importante perché ritorno dei quarti di Champions League, con il team di Blengini che ospiterà l’Halkbank dopo il ko 3-1 di Ankara.

Andrea Scoppa