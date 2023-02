Lube e l’inedito ruolo "Non c’è nulla da perdere"

Domenica di imprevisto riposo per la Lube, spettatrice dunque dell’8ª giornata di ritorno di SuperLega in attesa di conoscere la data del recupero della trasferta di Siena. Un rinvio che il direttore generale Giuseppe Cormio accetta senza far polemiche. "Siena – dice il dg – è una città storica e non avvezza a situazioni di terremoto. L’allarme nelle nostre zone sarebbe stato meno rilevante perché purtroppo c’è maggiore abitudine. Anche l’impatto emotivo della tragedia di pochi giorni fa in Turchia può aver contribuito a creare apprensione. Va sottolineato che il palazzo dello sport è sempre il punto di raccolta per le forze dell’ordine e la protezione civile, quindi questa possibilità organizzativa andava preservata. Comprendiamo le esigenze del sindaco di Siena e dell’Emma Villas".

Peccato perché la squadra era tornata al successo e poteva cavalcare l’onda. Lo stop prolungato fino a domenica può spezzare il ritmo della Lube?

"Dal punto di vista sportivo è normale che dispiaccia non giocare, ma è anche vero che in settimana abbiamo avuto degli inconvenienti, qualche acciacco per Nikolov e Yant, un po’ di febbre per Zaytsev. Come tutti abbiamo le nostre magagne e ci adattiamo, siamo fatalisti. Speriamo di non avere infortuni al momento di giocarla perché sarebbe un rimpianto".

Gradirebbe il sabato della Final Four di Coppa Italia come data del recupero?

"Sì e ci auguriamo di giocare in orario pomeridiano. Questo perché scendere in campo durante la settimana spezzerebbe il ritmo degli allenamenti. Inoltre ci sono problemi noti che riguardano le basse temperature del PalaEstra, quindi mi auguro vivamente che il fischio d’inizio sia nel primo pomeriggio, magari intorno alle 15. Questa, però, è una scelta che spetta alla Lega Pallavolo una volta sentita la disponibilità delle due squadre. La Lube ha esternato le proprie indicazioni".

Ripreso il quarto posto si può puntare al podio o è bene proteggerlo da Piacenza e Verona a -3?

"Non dobbiamo fare questi calcoli. Interpreteremo il ruolo inedito di chi non ha nulla da perdere. Spesso lo dicevano delle nostre rivali e ci lamentavamo, vedremo se questa nuova veste ci regalerà qualche vantaggio nell’interpretazione delle sfide".

Oggi alle 18.30 Trento-Perugia. La sua ex Itas può riuscire nell’impresa di battere la Sir sempre vittoriosa?

"Perugia è condannata a vincere. Anche in situazioni del genere, come ho vissuto in prima persona quando ero a Trento, prima o poi si inciampa e lo scivolone è più facile che arrivi al cospetto di una squadra attrezzata, proprio come l’Itas. Anche se la Sir non sta dando il minimo segno di cedimento e ha due squadre a disposizione. Per me nessuno è infallibile, prima o poi Perugia potrebbe commettere un passo falso".

Andrea Scoppa