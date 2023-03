Lube, è tempo di tour de force: quattro partite in dieci giorni

di Andrea Scoppa

Si dice che marzo è pazzo, ma per la Lube il terzo mese dell’anno che si apre oggi sarà soprattutto assai fitto. E importante perchè vedrà il via delle gare ad eliminazione diretta, prima quelle europee di Champions League e poi quelle dei playoff scudetto. Intanto siamo a tre giorni dall’ultima uscita interna di questa regular season: sabato alle 18 i biancorossi riceveranno all’Eurosuole Forum l’Allianz Milano con diretta tv su Rai Sport. Sarà il penultimo turno, poi il campionato edizione 2022-2023 terminerà domenica 12 con la trasferta di Perugia, sempre alle 18. In pratica Civitanova sarà chiamata a disputare quattro incontri da sabato al 15 (comprese andata e ritorno con i turchi dell’Halkbank Ankara), un vero tour de force, quindi altri tre dal 19 al 26 marzo per le prime tre gare dei quarti, quelle sicure dato che si gioca su un massimo di cinque sfide. Avendo 4 punti di vantaggio sul tandem Verona-Piacenza (al momento quinta è Verona che ha più successi in cascina), al team di coach Blengini basterà una vittoria piena, da 3 punti, per avere matematicamente il quarto posto. In caso di risultato differente bisognerà invece vedere cosa avranno fatto gli avversari oppure tutto verrà rimandato all’ultima giornata. Nelle fila civitanovesi sono due gli ex meneghini in campo sabato, fresco il centrale Chinenyeze, legato alla stagione 2015-2016 il veteranissimo Sottile. Il palleggiatore ha presentato così l’ultima apparizione interna della Lube: "Come avevo preannunciato quando le cose non andavano benissimo, la possibilità di allenarci bene, senza gare infrasettimanali, ci ha dato una mano a essere più incisivi, ma è sempre così se nel gruppo ci sono molti giovani e si ha il tempo per curare gli aspetti tecnici. Quando, oltre al talento, ci sono educazione, umiltà, voglia di lavorare e mettersi a disposizione, si vedono i frutti e questo non vale solamente per la pallavolo. Sono arrivate le vittorie in campionato con Cisterna, Piacenza e Siena. I risultati alla fine ci hanno dato ragione, ma dobbiamo dare continuità. Prima dei playoff dobbiamo farci trovare pronti nelle ultime due gare per chiudere la prima fase con il miglior piazzamento possibile e dobbiamo farci valere nella doppia sfida dei quarti di Cev Champions League contro i turchi dell’Halkbank Ankara. Siamo stati bravi a sfruttare l’attività in palestra adeguandoci al calendario. Premesso che è sempre e solo il campo a parlare e che per me Piacenza è una squadra di primissima fascia, con giocatori preparati agli scontri da dentro o fuori, ciò che ha fatto la Gas Sales in Coppa Italia è un segnale importante. Nelle varie fasi della stagione ci sono opportunità importanti da cogliere. Mi basta pensare allo scorso anno, quando siamo riemersi da una situazione complicata e abbiamo battuto i favoriti per lo Scudetto. Bisogna crederci e lavorare, noi siamo fiduciosi nei nostri mezzi. Ora, però, dobbiamo pensare una gara alla volta, a partire dalla sfida con Milano in casa, i tre punti ci darebbero la certezza di avere il fattore campo favorevole nella serie dei quarti di finale".