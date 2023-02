Lube e tifosi, binomio vincente Incitamento costante dagli spalti

A Carnevale ogni vittoria vale, ma quella di domenica, la 10ª in campionato superando Cisterna 3-1, è valsa molto più del solito per la Lube. A fine gara il volto raggiante di coach Blengini mentre applaudiva la curva o la tensione del direttore generale Cormio rimasto insolitamente in piedi nel finale del quarto set, hanno espresso quanto la partita fosse sentita dopo le quattro sconfitte di fila. Nonché dopo un altro primo set perso, finendo poi sotto 7-10 nel secondo parziale.

Le mosse vincenti. A quel punto i cambi, più che altro l’ingresso di Nikolov, hanno invertito l’inerzia e lanciato Civitanova verso l’agognato ritorno al successo, il primo in SuperLega in questo 2023. La partita è mutata e la crisi è stata finalmente scacciata quando i biancorossi hanno trovato efficacia al servizio e pure in ricezione. Quest’ultimo aspetto era stato il tallone d’Achille della serie negativa ed anche domenica nel primo set non aveva funzionato, favorendo così il fastidioso muro ospite. I numeri confermano queste analisi, la Lube è passata da 1 ace ai 9 conclusivi ed ha migliorato il 40% di ricezione con un picco del 64%.

Scelte e gerarchie. Yant doveva essere l’attaccante più prolifico in questa stagione, da qualche settimana sta bene fisicamente ed è salito di colpi, domenica è stato assoluto risolutore dei parziali vinti. Tutti suoi addirittura gli attacchi cruciali. Degli attaccanti è l’unico inamovibile e pure il più affidabile in ricezione. La partita inoltre ha detto che Nikolov, seppur solo del 2003 e al primo anno in Italia, al momento dà più garanzie rispetto a Bottolo calato ultimamente. Con 4 turni da giocare, restano da risolvere in ottica playoff gli altri ballottaggi, vale a dire quelli tra Zaytsev e Garcia Fernandez (il giovane continua a steccare il primo set se parte titolare) e tra Anzani, Chinenyeze e Diamantini. Se l’intercambiabilità aveva fatto la differenza dopo il tracollo d’andata a Cisterna, adesso servirebbe avere un sestetto fisso e cambi di qualità.

Continuità, classifica e pubblico. L’auspicio è che la Top Volley rappresenti ancora uno snodo per i campioni d’Italia come era avvenuto nel girone ascendente (8 vittorie consecutive tra Italia ed Europa prima di cadere nei quarti di Coppa Italia) e il calendario viene incontro perché domenica i biancorossi vanno a Siena contro l’ultima in classifica assieme a Taranto. Di sicuro aver ritrovato la vittoria e quindi autostima e serenità, fa entrare nel modo giusto nella volata finale. Intanto è quarta da sola, con Verona e soprattutto lo spauracchio Piacenza dietro 3 punti. Un ultimo pensiero va fatto per i tifosi. Notevole e continuo il supporto degli ultras che avevano anche esposto lo striscione "Non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai". Non poche infine le duemila presenze al palas considerando il basso appeal dei laziali e il momentaccio che attraversavano i campioni d’Italia. La riprova che l’orario classico delle 18 è quello preferito.

Andrea Scoppa