"Lube, ecco 5 gare di fuoco Con Cisterna è la prima"

Vigilia della 18ª giornata di SuperLega e del ritorno in campo della Lube, impegnata domani alle 18 (diretta su Volleyballworld.it) contro la Top Volley Cisterna. Coach Gianlorenzo Blengini ha avuto l’intera settimana a disposizione per poter preparare bene questo quint’ultimo turno della fase regolare e vedremo quali scelte di formazione farà. Ad esempio dopo il tracollo dell’andata puntò su Zaytsev come opposto titolare e per un bel po’ di tempo Civitanova fu ottima e sempre vincente. Curiosità anche per le preferenze nel reparto dei centrali dove Anzani non sta rendendo come ci si aspetterebbe da lui. Il libero biancorosso Fabio Balaso, ormai il migliore al mondo nel ruolo difensivo, intanto ha spiegato un aspetto del lavoro fatto in palestra di questi giorni: "Dobbiamo ripartire dalla reazione di Verona – ha detto – che ci ha permesso di portare il match al tie-break. Ci stiamo allenando sul nostro cambio palla insistendo sulle fasi di ricezione e attacco. Stiamo curando gli aspetti che nelle partite ci hanno creato più problemi. Ci aspettano cinque gare di fuoco in vista dei playoff, a iniziare dal confronto di domenica all’Eurosuole Forum con la Top Volley Cisterna. Ricordiamo bene la prova negativa con i pontini all’andata. Anche loro inseguono il miglior piazzamento possibile in base ai punti rimasti e ci renderanno la vita difficile. Dovremo farci valere". Al di là di tante chiacchiere mai come domani contro i laziali, noni in classifica, conterà vincere, in ogni modo a prescindere dalla qualità e dalla continuità nel gioco. Certo, sarebbe meglio se queste cose siano ben presenti ed efficaci, ma dopo 4 sconfitte di fila (nessun successo in campionato nel 2023) la Lube deve assolutamente stoppare l’emorragia ed evitare di scrivere un primato negativo nella sua storia.

Ancora disponibili numerosi tagliandi, acquistabili online collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso del palazzetto senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum oggi (questi gli orari: 10-12.30) e domani (10-12.30 e 15.30 fino all’inizio del match).

Per una volta i campioni d’Italia forse tiferanno anche per gli acerrimi rivali di Perugia. Alle 18 di oggi (diretta su Rai Sport) la Sir inarrestabile riceverà quella Piacenza che occupa la quarta piazza assieme a Civitanova e che ha appena recuperato l’ex biancorosso Leal.

Frattanto in casa degli avversari di domani, Cisterna, si registra una curiosità. Con il gruppo di Fabio Soli c’è il centrale nipponico Akira Sawada, Alto 1,99, il giovane è stato selezionato tra 4 studenti universitari per il progetto della Jtb Italy per frequentare uno stage in Italia dal 29 gennaio al 15 marzo. Non verrà tesserato, ma parteciperà agli allenamenti settimanali, seguendo la squadra in trasferta per un’integrazione totale come previsto dal progetto sportivo a cui ha aderito il club.

Andrea Scoppa