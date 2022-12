Lube, fa male il ko di Coppa Italia con Milano

"Milano da bere" recitava un famoso spot degli anni Ottanta e l’Allianz si è bevuta, anzi ri-bevuta la Lube, brindando di nuovo all’Eurosuole Forum. Come undici mesi fa i campioni d’Italia sono stati sconfitti 1-3 ed eliminati dalla Coppa Italia saltando ancora la Final Four. Di certo non il modo migliore per salutare un anno con più delusioni del solito, ma anche uno Scudetto capolavoro conquistato da team indomito. Un danno d’immagine per il club perché la Final Four, che si disputerà a Roma, garantisce una notevole visibilità a livello mediatico e quindi economico. E inoltre ci sono altri due rischi dopo il ko contro la formazione milanese nella partita di Coppa Italia.

Tecnico. Se lo scorso gennaio l’uscita di scena fu una sorpresa totale dopo cinque finali e due trionfi consecutivi, adesso la formazione di coach Blengini è più giovane e meno forte, ma era strafavorita contro l’Allianz. Aveva battuto il gruppo di Piazza in trasferta in campionato e arrivava da otto vittorie di fila, fluida, amalgamata e sicura. Di contro gli ospiti erano reduci da due stop sanguinosi e turbolenze interne. Alla prima vera gara da dentro o fuori (non fa testo la semifinale di Supercoppa), al primo esame di maturità, i biancorossi hanno fallito. Considerando il progetto basato sui giovani, si deve dire che questi scivoloni fanno anche parte delle cose, però la Lube sembrava avere abbandonato gli alti e bassi pazzeschi di ottobre e novembre. Invece ha fatto un passo indietro sia tecnico (ha sofferto il muro meneghino ed in parte il servizio, specialmente quello di Mergarejo, ma è giusto ricordare che Milano ha fatto 23 errori in battuta ed otto solamente nel quarto set!) che mentale. Anche i cambi spesso determinanti stavolta non hanno inciso, anzi Yant e soprattutto Garcia sono entrati con assurda flemma. Zaytsev ha attaccato bene e difeso come non mai, ma serviva altro per riemergere. In certi momenti sarebbe servito il carisma di un Simon, che nel frattempo a Verona faceva 24 punti (per un centrale!). Come ha fatto capire capitan De Cecco c’è il rischio che la cosa si possa ripetere nelle gare cruciali in Champions o nei playoff Scudetto: bisognerà velocizzare il processo di crescita e migliorare molto.

Ambientale. I quarti di finale sono stati effettivamente strani, con il fattore campo cancellato in tre sfide su quattro. Trento è passata a Modena, Piacenza a Verona, solamente Perugia ha vinto in casa su Cisterna. Per la prima volta da settimane la Lube aveva ritrovato un pubblico numeroso, oltre 2.600 le presenze all’Eurosuole Forum. Da giorni i giocatori chiedevano più sostegno numerico, lo meritavano e lo hanno finalmente avuto. Ma non hanno ripagato l’affluenza e diversi, all’uscita dall’impianto civitanovese, ci hanno detto che non torneranno a breve al palas perché la squadra è troppo acerba e discontinua. C’è il rischio, insomma, di aver perso un’occasione per ri-fidelizzare i supporters e continuare invece ad avere affluenze non da Lube.

Andrea Scoppa