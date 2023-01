Lube, giocatori e tifosi in festa Domani tutti al Cosmopolitan

La sconfitta con l’Allianz Milano e la conseguente eliminazione precoce dalla Coppa Italia non hanno spento né rallentato gli entusiasmi per la festa di Lube nel Cuore. Domani sera il gruppo organizzato della tifoseria biancorossa, gli ultras che preparano striscioni, scenografie e cori al palazzetto, organizza alle 20.30 all’hotel Cosmopolitan di Civitanova la cena "We are young, we are strong". Questo il nome scelto per la conviviale, un titolo non casuale, perché fa riferimento al gruppo allestito per questa stagione, decisamente ringiovanito. Young dunque, ma anche strong, forte, nelle aspettative della tifoseria. A condurre la festa (in diretta sul canale 98) ancora una volta Marco Moscatelli e ci si avvarrà della presenza dei giocatori, dello staff tecnico e dei dirigenti della società biancorossa. Dovrebbero essere al completo, anche perché la prima settimana di gennaio non riserva impegni infrasettimanali e tutto è più semplice. Gli atleti di coach Gianlorenzo Blengini verranno chiamati in causa con sorprese e giochi, vedremo se verranno riproposti sketch come l’intervista doppia e l’immancabile gara canora al karaoke. Tante le adesioni pervenute, d’altra parte l’attesa è accresciuta dal fatto che la cena torna tre anni dopo l’ultima volta. A causa della pandemia i galà dei supporters civitanovesi nelle ultime stagioni sono stati fatti solo nel periodo estivo. Dato il periodo delle festività e trattandosi di una occasione per gli auguri di buon 2023, a coloro che verranno viene chiesto di indossare qualcosa di rosso. Per ulteriori info e per i ritardatari che volessero partecipare, prenotazioni al numero 3402831166. La Lube andrà alla festa dopo aver ripreso ad allenarsi con due giornate di sedute doppie, quindi venerdì pomeriggio i campioni d’Italia partiranno in pullman per Modena dove sabato alle 18 (diretta su Rai Sport) giocheranno l’anticipo della terza giornata di SuperLega. Per Civitanova una gara molto importante, la sfida tra le seconde in classifica contro la Valsa Group. Martedì 10 invece la ripresa della Champions League con la trasferta in Portogallo per la penultima gara del girone contro il Benfica. Battendo i Lusitani ultimi la Lube avrebbe il primo posto aritmetico e centrerebbe la qualificazione ai quarti di finale.

Andrea Scoppa