Lube, il 7 marzo in Turchia per la Champions

Stabilite dalla Cev le date dei quarti di finale della Champions League e quindi dell’unico accoppiamento al momento definito, proprio quello riguardante la Cucine Lube Civitanova. Il duello tra i ragazzi di coach Blengini vincitori del girone C e l’Halkbank di Ankara che ha primeggiato nel gruppo B (in pratica quarta contro quinta tra le 8 meglio classificate della prima fase) inizierà in Turchia con la gara d’andata alla TVF SC Baskent Sports Hall di Ankara martedì 7 marzo, orario le 19 locali (17 italiane). Il match di ritorno, ovviamente decisivo per il passaggio del turno, è in programma mercoledì 15 marzo, alle 20.30, sul taraflex dell’Eurosuole Forum di Civitanova. Dunque i biancorossi hanno praticamente un mese prima di affrontare la prima gara ad eliminazione diretta formato playoff, la prima di tante speriamo tra la massima competizione europea e gli incontri scudetto. La Lube si misurerà con l’Halkbank dopo la penultima di SuperLega in casa contro Milano (anticipata al sabato) e dopo l’ultima di campionato sul campo dell’armata Perugia. Un doppio confronto diventato ancora più importante a seguito delle precoci eliminazioni di Civitanova nelle ultime due edizioni della Coppa dei Campioni, appunto nei quarti pur avendo avuto organici in grado di condurre il club fino in fondo. Quest’anno la rosa è meno forte e molto più giovane, tuttavia si può sognare la finale perché capitan De Cecco e compagni hanno avuto la fortuna di finire nella parte del tabellone più facile, con lo Jastrzebski Wegiel come probabile rivale nell’eventuale semifinale (carnefice della Lube un anno fa) ma evitando le connazionali e favorite Perugia e Trento, nonché i bi-campioni in carica dello Zaksa.

A proposito, i polacchi hanno appena cominciato la nuova fase playoff che sancirà le ultime 3 formazioni ammesse ai quarti, lo hanno fatto espugnando Dabrowa Gornicza trascinati dai 22 punti di Kaczmarek e con l’1-3 ai danni dei connazionali dell’Aluron CMC Warta Zawiercie hanno già messo più di una ipoteca sulla qualificazione (li aspetterebbe Trento per un remake delle ultime due finali). Infine va riportata un’altra decisione della Cev inerente alla situazione turca. E’ stato deciso che, nonostante i campionati là siano stati sospesi, la partita di playoff tra Berlino e Ziraat di Ankara (dove è appena approdato l’ex biancorosso Juantorena) si svolgerà regolarmente il 15 febbraio. Però ci sarà solo quella, niente viaggio di ritorno nella capitale turca, anch’essa condizionata dalle scosse anche se lì senza alcuna conseguenza visto che dista circa 700km dai luoghi più colpiti. Insomma una partita secca a Berlino e chi avrà la meglio poi se la vedrà con Perugia nei quarti.

Andrea Scoppa