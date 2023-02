Lube, il quarto posto è in pugno Tifosi fondamentali contro Piacenza

Una vittoria da ritorno….al futuro. Il 3-2 della Lube ai danni di Piacenza ha rappresentato il successo del progetto giovane contro l’instant team creato con investimenti enormi dagli emiliani, puntando sugli assi che avevano fatto trionfare ovunque Civitanova. Non è ancora tempo di verdetti, Piacenza ha tutto per essere l’antagonista di Perugia nei playoff, ma davvero domenica è stata la vittoria che serviva ai campioni d’Italia. Non solo perché la prima nel girone di ritorno contro una big.

Il peso della vittoria. A due turni dalla fine della regular season la classifica ha la priorità. Ebbene, il successo ha permesso alla Lube di staccarsi i rivali prendendosi il 4° posto da sola, un punto in più rispetto a Piacenza. Anzi adesso quinta in classifica è Verona che ha sì gli stessi punti degli emiliani, ma vanta 2 vittorie in più. Il recupero di Siena (ultima della classe) che si giocherà sabato diventa così una sorta di match ball. Giungere al quarto posto non solo è importante per avere il fattore campo nei quarti playoff (da quest’anno 3 gare su 5), ma proprio perché dà più chance di raggiungere una semifinale diventata quantomai rilevante. Da questa SuperLega, altra novità, le perdenti poi si sfideranno per decretare la formazione terza, l’ultima a conquistare il pass per i soldi della Champions. Ovvio che sarebbe meglio trovarsi di fronte Verona e non Piacenza, sia perché gente come Simon (non devastante come prima, anche perché Brizard è bravo ma i palloni di De Cecco erano favolosi) fa la differenza appunto quando il gioco si fa duro, sia perché in due confronti si sono sempre verificate rimonte tanto belle quanto non sane per le coronarie. A proposito, le 2.786 presenze sono state (stando ai dati della Lega) il primato di pubblico in questo campionato. A fine gara tutti i biancorossi hanno sottolineato l’impatto dei tifosi e non erano frasi di circostanza. Mai come domenica è stato riscontrato grande supporto e sostegno dagli spalti, un clima da playoff anticipati.

Tanti spunti tecnici positivi. Tolta la ruggine accumulata durante la pausa e causa del pessimo avvio, nonché terminato il bombardamento degli ospiti al servizio (3 di Lucarelli nel primo set, 4 di Romanò nel secondo), la giovane Lube è venuta fuori a tutti i livelli. In particolare la difesa, il cambio palla, ma anche a muro (Anzani) e soprattutto non è mai stata evanescente, mai si è fatta prendere dalla paura che pure sarebbe stata normale contro gli assi di coach Botti. Insomma è sembrato di rivedere, almeno come atteggiamento, la Lube indomita e capace sempre di trovare risorse per aver la meglio ed uscire dai momenti critici. Di sicuro gli attaccanti hanno sfoderato notevole varietà di colpi e coach Blengini è stato bravo a operare scelte tattiche nei momenti azzeccati. Non solo, stavolta ha avuto risposte ok anche dalle riserve, specialmente da D’Amico e Bottolo.

Andrea Scoppa