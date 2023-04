Lube impeccabile, un passo verso la finale

CUCINE Lube

3

ALLIANZ Milano

0

CUCINE LUBE : Zaytsev 10, Chinenyeze 7, Nikolov 17, De Cecco 2, Anzani 6, Yant 13, Balaso (L), D’Amico, Garcia, Bottolo. N.E. Sottile, Diamantini, Gottardo, Ambrose. All. Blengini.

ALLIANZ MILANO: Mergarejo 8, Loser 6, Patry 12, Piano 5, Ishikawa 7, Porro 1, Pesaresi (L), Lawrence, Bonacchi, Vitelli 1, Ebadipour 1, Fusaro. N.E. Colombo. All. Piazza.

Arbitri: Florian (Tv) e Puecher (Pd).

Parziali: 25-17 (24’), 25-22 (31’), 25-17 (25’).

Note: osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Julia Ituma; spettatori 2.964; Lube battute sbagliate 13, ace 4, muri 4, ricezione 61% (perfetta 41%), attacco 65%; Allianz bs 12, ace 1, muri 4, 43% (20%), 47%.

di Andrea Scoppa

Le rimonte sono entusiasmanti ma stavolta la Lube inaugura la serie contro l’Allianz con un perentorio 3-0. I campioni d’Italia dominano la settima semifinale Scudetto consecutiva, dettando legge con eccellenti approcci che pongono così i parziali in discesa. Forse ancora inebriata dall’exploit a Perugia, Milano non trova mai il modo di contenere una Lube col pilota automatico, formidabile in attacco e ricezione. Vittoria corale ma spiccano le prove di Balaso (Mvp) e le sfuriate di Nikolov e Yant. Domenica alle 18 gara2 in Lombardia.

Primo set. Avvio a spron battuto dei campioni d’Italia che scavano subito un 4-0. Con la capacità di chiudere gli scambi lunghi, Milano prova a ricucire lo strappo ma Mergarejo sciupa la chance del 13-12. L’altro cubano sul taraflex, Yant, è invece una sentenza e emerge pure Balaso con due difese stratosferiche: la Lube se ne va. La ricezione è ottima e arma un attacco scintillante (68%!), ancora Yant firma il lungolinea del 23-16, Nikolov il set ball, quindi errore al servizio di Ishikawa.

Secondo set. Yant ci mette pure il muro, block su Patry e fughina 10-7. I meneghini migliorano e restano più vicini, anche grazie a qualche regalo di troppo della Lube in battuta (7). Nikolov cresce di brutto, Zaytsev infonde sicurezza in ricezione e poi schiaccia il prezioso 20-17. Milano stavolta lotta e con Ishikawa si porta per la prima volta in scia, 21-20. Il muro di De Cecco sul neoentrato Ebadipour timbra il 24-21 e, esattamente come prima, il servizio in rete di Ishikawa dà il 2-0.

Terzo set. Il nastro aiuta Anzani dai 9 metri, poi murone di Chinenyeze su un Ishikawa mai entrato in partita: 11-6. E’ terza partenza a tinte biancorosse, Milano ci aggiunge pure del suo con varie infrazioni e gara1 prende già la via di Civitanova (che sale al 72% offensivo!). Si sveglia Patry ma ormai è tardi e un altro servizio sbagliato ospite favorisce il 24-17. Proprio di ace Zaytsev spara l’1-0.