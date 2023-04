"Lube, in questa fase conta solo la vittoria"

Il 3-2 di Milano domenica ha riportato in parità la serie di semifinale playoff, tutto da rifare. Tanto bene aveva approcciato giovedì la Lube, andando in fuga all’inizio di ogni set, tanto male ha iniziato il secondo atto andando subito sotto 6-0. Cosa che si è ripetuta nel tie-break (9-3), complice la stanchezza e la minor lucidità, non a caso l’Allianz ha messo a segno 4 muri in quei pochi scambi, praticamente la metà di quelli complessivi. I meneghini davanti ad oltre 5.000 spettatori, hanno giocato come ci immaginavamo, non potevano replicare la prova moscia del primo atto della serie. Anzi hanno ribadito quella capacità di reazione espressa contro Perugia, vincendo appunto gara2 e gara4 sempre al 5° set dopo aver perso in Umbria. Tuttavia il fatto che una Lube non bella come altre volte abbia perso solo al tie-break può essere incoraggiante. I campioni d’Italia oltretutto hanno il fattore campo a favore e possono subito riportarsi in vantaggio. C’è da aspettare poco per avere risposte dato che è già vigilia, domani alle 20.30 si torna in campo all’Eurosuole Forum per gara3 e vincere significherebbe mettere più pressione ai ragazzi di Piazza che a quel punto sarebbero a rischio eliminazione.

De Cecco, Lube sconfitta sì ma non inferiore?

"In questa fase della stagione – dice il capitano dei biancorossi – conta solo il risultato. Abbiamo perso, ma mercoledì possiamo sfruttare il palazzetto per tornare in vantaggio".

Il 3-0 di giovedì vi aveva forse illuso?

"No, semplicemente in gara2 abbiamo approcciato male il primo set. Anche io in alcuni momenti ho sofferto la partita, non abbiamo trovato la quadra per un po’ e quando l’abbiamo trovata non è bastato. La speranza di chiudere il discorso in tre partite c’era, invece sarà una serie lunga".

Cosa non ha girato tecnicamente?

"Semplice, se giochi male perdi. Loro hanno sbagliato più battute ma noi più attacchi, siamo solo stati un po’ altalenanti".

Servirà una Lube migliore per gara3.

"Certi traguardi si ottengono solo lottando e nessuno dava una lira che avremmo superato i quarti. Mercoledì non dovremo commettere gli stessi errori e sarà importante capitalizzare le offensive. Servirà tanta cattiveria agonistica, senza dimenticare di avere davanti una grande squadra".

Andrea Scoppa