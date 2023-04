Lube, in semifinale c’è Milano: "Sarà dura"

I maligni pensavano che il sabato di Pasqua avrebbe portato all’eliminazione della Lube, ma come avevamo scritto l’inerzia della serie era cambiata e Verona avrebbe potuto accusare situazione e inesperienza. La vera sorpresa c’è stata invece a Pasquetta, con Milano che si è "bevuta" la Sir! Ieri al PalaBarton si è fatta la storia, un 1-3 clamoroso per l’Allianz che aveva pure perso il primo set. Perugia per mesi aveva messo paura a tutti al punto da chiudere la regular season con il record dell’imbattibilità, ma ancora una volta e mai come stavolta, nelle gare decisive la paura ce l’ha avuta lei (e con Leon mai il tricolore). Doveva vincere tutto grazie ad un mercato faraonico, rimarrà solo con la Supercoppa ed il Mondiale che però, a dicembre, non aveva le vere big. Non osiamo immaginare come reagirà patron Sirci. L’Allianz ha fatto piangere una Perugia fallace, in crisi tecnica e mentale, grazie ai muri e alle schiacciate di Ishikawa e Mergarejo. Sarà dunque il team di Piazza l’avversario della Lube in semifinale, una prima volta assoluta e la serie vedrà i ragazzi di Blengini col fattore campo. Si comincia giovedì, appuntamento all’Eurosuole Forum alle 20.30. I tifosi biancorossi esultano per l’harakiri degli arci-rivali, attenzione però all’Allianz che a fine dicembre fece fuori la Lube a Civitanova nei quarti di Coppa Italia. E chissà che non sia ancora arrabbiata dopo aver polemizzato per il mancato rinvio della penultima di regular season, quando era in lotta per la post season (è giunta ottava) e giocò qui con soli 7 effettivi a causa di contagi da Covid. A fine gara ecco il commento a caldo di Chinenyeze, il centrale biancorosso e fresco ex.

Ha tifato per i vecchi compagni?

"Tifato no, ma sono contento per loro, hanno fatto una bella partita e vinto una serie in modo incredibile".

Se lo aspettava?

"Un po’, perchè Milano stava giocando molto bene e Perugia era in difficoltà a livello psicologico. Avevano gara5 in casa ma avevano anche tanta pressione".

La forza di Milano è nel muro e difesa?

"Ricevono molto bene e poi fanno tante rigiocate sul muro avversario. Ma soprattutto loro vincono di testa".

Milano vi ricorda l’uscita in Coppa, quindi avrete una motivazione in più.

"Sì, anche se li abbiamo battuti due volte in regular season".

E pensare che molti dicevano che nei quarti sareste usciti.

"Ci avevano già fatto il funerale".

Ora è più facile prendere l’ennesima finale?

"Non dobbiamo pensare che sarà più facile da raggiungere. Milano è una squadra difficile da affrontare".

La serie con Verona è girata dopo gara2 e grazie alla variazione tattica. Cosa vi lascia quel duello?

"E’ stata una serie equilibrata e durissima, pian piano siamo riusciti a fare la differenza nei momenti cruciali di ogni set. Gara5 è stata giocata con l’aiuto di un pubblico magnifico".

Andrea Scoppa