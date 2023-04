Lube, la carica dei tifosi: "Non sbagliamo"

di Andrea Scoppa

"Siamo tutti galvanizzati ed eccitati da questa rimonta in atto e sabato occhi alla curva". Giacomo Andreani, presidente onorario di Lube Nel Cuore, il gruppo organizzato del tifo biancorosso, lancia la volata per l’attesa gara5 dei quarti playoff contro la WithU Verona. Chi vince sabato, alle 18, andrà in semifinale, chi perde dovrà invece disputare i playoff per il 5° posto, magra consolazione. Dal 2-0 per gli scaligeri è cambiato tutto, grazie alla modifica tattica per la ricezione introdotta da coach Blengini, alle belle prove individuali (Nikolov e Zaytsev su tutti) e adesso manca solo un ultimo successo alla Lube per completare l’opera della rimonta. I tifosi sono convinti di poter fare il ribaltone come un anno fa –in semifinale – contro Trento. "Sono reduce dalla trasferta a Verona – continua Andreani –. Una vittoria pazza e adesso non possiamo sbagliare la bella. Io ci credo e penso che la differenza la faranno pochi palloni, magari le individualità, perché i break sono frequenti in questa serie. Se mi auguro che Perugia invece perda lunedì? Mica tanto, Milano quest’anno non rievoca bei ricordi".

Rosalba Sabatini, presenza storica alle partite interne dei campioni d’Italia, evidenzia anche l’aspetto numerico del tifo in vista di gara5. "In questa stagione vedere spesso il palazzetto mezzo vuoto mi ha fatto male, ma sabato sarà sicuramente pienissimo. Sappiamo che giungeranno a Civitanova anche supporters dalla Toscana e da Milano. Non voglio fare pronostici sul punteggio, ma sono certa che passeremo noi. Il gemellaggio con i tifosi veronesi? L’amicizia rimarrà e non verrà scalfita da questa battaglia". A proposito di battaglia, ogni anno Lube Nel Cuore sceglie un tema per striscioni e scenografie che poi sviluppa, per tappe, durante la corsa playoff. Per questa post season è legato al film "Jumanji". La responsabile delle coreografie Stefania Latini lo spiega, ma non anticipa troppo di quello che vedremo sabato: "Stiamo facendo una coreografia importante, faticosa e diciamo piena, non aggiungo altro. Anche io sono ultra fiduciosa, poi a me questa squadra di giovani è piaciuta fin dall’inizio. Nikolov sta facendo vedere grandi cose, è il nostro pupillo e per me arriverà al livello di Juantorena (che andandosene gli ha "liberato" il posto) e forse sarà pure più forte". Infine Andrea Screpante che parla delle emozioni e del coach: "Vivo l’avvicinamento con preoccupazione, contentezza per averla pareggiata e speranza. Ho tanta voglia di essere lì in curva, tutti insieme come settimo uomo con la voce e i tamburi. Ne ho vissute altre di gare5, ma questa è diversa perché la squadra giovane, vince crescendo. Superare questa serie sarebbe l’ennesima dimostrazione dell’orgoglio e della tenacia nel dna della Lube. Blengini? Tempo al tempo, tanta gente dovrà rimangiarsi quanto ha scritto sui social nelle passate settimane".