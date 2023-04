Lube, la finale dell’orgoglio: "Ora va completata l’opera"

di Andrea Scoppa

L’azienda Lube fabbrica cucine, la Lube Volley fabbrica finali. Quando si è "contemporanei" forse non si capisce a fondo la portata degli avvenimenti in corso, ma quanto sta facendo da anni il club biancorosso è qualcosa di storico. Con il 3-1 di martedì nella gara5 di semifinale con l’Allianz Milano, rivale davvero osso duro, la Lube ha infatti conseguito la sesta finale scudetto consecutiva, tre pre-pandemia e tre post (nel 2020 i playoff non furono fatti). Pazzesco.

Dopo quattro edizioni contro Perugia, Civitanova sogna l’ottavo scudetto nella serie contro Trento. Anche l’anno scorso il raggiungimento dell’ultimo atto era stato assai festeggiato, la Lube aveva "toppato" gli altri obiettivi e da più parti si riteneva che il gruppo non fosse più affamato e fosse invecchiato. Invece lo 0-2 proprio con Trento venne ribaltato in modo clamoroso precedendo il settimo tricolore. Martedì la gioia è stata simile ma l’orgoglio mai così alto. Comprensibile, perché la finale non era nei piani dopo aver aperto un nuovo ciclo affidandosi non più ad un instant team in grado di vincere subito, ma ringiovanendo il gruppo affidandosi a quattro schiacciatori tutti nati tra il 1999 e il 2001. Già nel 2017 l’ultimo atto fu contro Trento, la prima finale all’Eurosuole Forum e vinta 3-0. Di quel gruppo non è rimasto alcun atleta ma tre figure – su tutte – c’erano e ci sono, segno tangibile della loro straordinaria abilità.

Patron Giulianelli ha saputo infondere la sana ignoranza da lui tanto amata, quella mentalità operaia che può essere vincente. La provocazione lanciata prima di gara3 con Verona nei quarti, in altre piazze avrebbe prodotto cataclismi, qui no. Anzi. La finale è poi il suggello all’operato del dg Beppe Cormio. A luglio aveva fatto la rosa quando Juantorena abbandonò a sorpresa da capitano, reagì soffiando Nikolov alla concorrenza e ora si gode un team costruito sì in prospettiva ma già capace di giocarsi lo scudetto.

E’ arrivato nell’estate del 2016 e da allora Civitanova ha sempre raggiunto la finale: il miglior uomo mercato. Infine va elogiato coach Blengini. Ha trasmesso serenità e moderazione piemontese nei momenti critici, poi sotto 2-0 con Verona ha attuato un’idea che aveva da mesi, impiegando Zaytsev ricevitore (campione per rendimento e generosità lo "zar") e ha svoltato i playoff. Ai ragazzi abbiamo già fatto i complimenti ma adesso stop, testa alla finale.

Alla Lube del resto vincere è l’unica cosa che conta e il più baby, Nikolov, l’ha già capito affermando a caldo martedì "adesso va completata l’opera".