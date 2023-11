Lube La rivincita con Perugia arriva al tie-break

LUBE

3

SIR PERUGIA

2

CUCINE LUBE : Chinenyeze 10, Zaytsev 13, Lagumdzija 32, Nikolov 16, Diamantini 8, De Cecco 1, Balaso (L), Motzo, Yant 2, Anzani, Bottolo, Thelle, Larizza. N.E. Bisotto. All. Blengini

SIR PERUGIA: Giannelli 5, Ben Tara 28, Solè 6, Flavio 15, Semeniuk 21, Plotnytskyi 16, Colaci (L), Herrera 3, Toscani, Ropret. N.E. Candellaro, Held, Leon, Russo. All. Lorenzetti

Arbitri: Simbari (Mi), Goitre (To)

Parziali: 20-25 (32’), 35-33 (42’), 25-21 (29’), 16-25 (26’), 22-20 (30’)

Note: spettatori 3157; Lube bs 21, ace 4, muri 7, ricezione 50% (perfetta 30%), attacco 50%; Sir bs 24, ace 4, muri 12, 64% (43%), 57%.

Rivincita è stata. Quattro giorni dopo è ancora tie-break tra le duellanti d’Italia ma a far festa è la Lube e nel modo più incredibile. Perugia infatti si è costruita la bellezza di 6 match ball, ma la solita indomita Lube li ha annullati tutti e al primo l’ha spuntata mettendo fine a una maratona di 159’. Seconda vittoria di fila in regular season per Civitanova (che non batteva la Sir da gara4 delle finali Scudetto 2022), primo stop invece per gli umbri che, va sottolineato, hanno comunque sfiorato il blitz giocando senza Leon che continua ad avere problemi fisici.

Primo set. La Sir tocca palloni a muro e scappa 1-5. La ricezione umbra è migliore ma la Lube accorcia e arriva al possibile 12-12 con un volo clamoroso di Balaso. Sul 12-16 l’incontro viene sospeso per malori che colpiscono due spettatori, alla ripresa la Lube non migliora, Ben Tara passa per il set ball, Flavio fa 0-1. Secondo set. Nikolov suona la carica col servizio, adesso è la ricezione Sir a sfarfallare e Civitanova ne approfitta:15-10. Un paio di incertezze favoriscono Perugia che si avvicina -1, poi Semeniuk impatta a 20. Lagumdzija trova il 24-23, l’omologo Ben Tara i vantaggi. Il parziale diventa infinito come il 4° di Supercoppa, Perugia spreca le sue chance col servizio (8 errori), non Lagumdzija (12 punti!) che invece spara l’ace del 6° set ball, poi Plotnytskyi out. Terzo set. Stavolta le duellanti restano vicine, ma il muro di Diamantini su Flavio dà il 19-15. Come nel set precedente, Perugia è più fallace, Plotnytskyi regala il 24-20, il neoentrato Yant ribalta tutto.

Quarto set. Perugia tira fuori gli artigli, subito 4-8. Il block di Solè su Nikolov, 9-16, spegne le velleità di rimonta di una Lube che avrà il 36% d’attacco. Entra pure Motzo che però commette fallo a rete per il 16-24 e poi attacca largo. Quinto set. La Lube si porta +2 e vi rimane finchè non va in battuta Ben Tara che mira Yant e la Sir pareggia a 13. E sorpassa pure. Complici chiamate sbagliate arbitrali l’agonismo diventa da playoff, Semeniuk dà il primo di 6 match ball agli ospiti ma la Lube resiste stoicamente. Alla prima occasione biancorossa, su errore di Ben Tara, Chinenyeze mura proprio l’Mvp di Biella ed è tripudio.

Andrea Scoppa